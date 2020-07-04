صوفينار تقضي إجازتها الصيفية في شرم الشيخ.. فيديو

نشرت الفنانة "صوفينار"، مقطع "فيديو" جديد لها، في أثناء قضاء إجازتها في شرم الشيخ، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"

وظهرت الراقصة صوفينار وهي ترتدى ملابس البحر وتردد "شرم الشيخ ياحلوين" نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.



يذكر أن صوفينار تستعد حاليا لتقديم عدد من الحفلات إلى جانب مباشرة عملها الفني، حيث من المتوقع أن تقوم بتصوير عمل سينمائي جديد فى الفترة المقبلة.



كانت أحدث أعمال صوفيناز على المستوى الدرامي مسلسل "أبو البنات"، مع الفنان مصطفى شعبان، وتم عرضه في موسم رمضان 2016.





