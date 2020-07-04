التعليم: استبعاد رئيس لجنة مدرسة حلوان الثانوية الصناعية المهنية بنات بسبب مخالفات

أدى 172 ألفا و525 طالبا/طالبة من طلاب الدبلومات الفنية امتحانات المواد العملية (الدور الأول) للعام الدراسي الحالي 2019/2020، التي تبلغ 137 مادة في النوعيات (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي)، داخل 1312 لجنة موزعة على جميع المديريات التعليمية.





وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن الامتحانات سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية؛ مضيفًا أنه تم توفير جميع الأدوات الاحترازية من كمامات قطنية، وواقيات للوجه، وقفازات لكل الطلاب وكل المعلمين.





وتلقت غرفة عمليات التعليم الفني بلاغًا باستبعاد رئيس لجنة مدرسة حلوان الثانوية الصناعية المهنية بنات وتصعيد المراقب الأول، وذلك لوجود مخالفات باللجنة، وتم تحويل الواقعة للشئون القانونية.





كما تم إبلاغ الغرفة بوجود طالب بلجنة مدرسة برما الثانوية الزراعية بالعزل بمستشفي كفر الزيات، وتم تأجيل الامتحان له للدور الثاني.