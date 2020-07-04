خبير: الحكومة قرأت المشهد الاقتصادي العالمي وظهر ذلك في إعداد الموازنة

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وأوضح " معطي" أن الحكومة رصدت أيضا 335 مليار جنيه، لدعم

تحسين مستوي الأجور بقيمة تبلغ 335 مليار جنيه بالإضافة لدعم قطاع البحث العلمي و الاستثمارات الحكومية بقيمة 287 مليار جنيه، وهو ما يعني القضاء علي معدلات البطالة والفقر وزيادة الناتج المحلي، إذ أن

تعد بديلا في الفترة الراهنة بعد تأثر الاستثمارات الخاصة بسبب وباء كورونا.