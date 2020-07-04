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فن

محمد محيي يطلق أحدث أغانيه «قولت أخونه»

السبت 04/يوليه/2020 - 07:10 م
محمد محيي قولت أخونه
محمد محيي قولت أخونه
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محمد نحلة
أطلق المطرب محمد محيي اليوم السبت، على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، أغنيته الجديدة "قولت أخونه"، وهي تعتبر ثالث أغنية يصدرها النجم محمد محيي من ألبوم "بتاع زمان"، وهي من كلمات نور حمدي وألحان كريم حمدي اللذان توقع لهما محي مستقبلاً كبيراً، وتوزيع فهد.  

أغنية "سهرانين"، هي أول أغاني ألبوم محمد محيي الجديد، "بتاع زمان"، ومن المتوقع أن يتم طرح الألبوم بشكل كامل خلال الأيام القليلة المقبلة في الأسواق.

ويضم ألبوم "بتاع زمان" 18 أغنية، ويشهد تعاون محمد محيي مع الشعراء أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، وأحمد مرزوق، وعنتر هلال، وإيهاب عبده، هاني رجب، نور الدين حمدي من الملحنين محمد رحيم، ووليد سعد، ومصطفى عوض، وإيهاب عبد الواحد، ومدين، وحمادة النادي، محمود شريف، كريم حمدي ومديح محسن. 

يضم الألبوم عددا من ألحان محمد محيي، وتعاون مع الموزعين فهد، محمد العشي، رفيق عاكف، محمد رحيم، عادل واصف، حسام حسني، وماستر أمير محروس. 

من جهة أخرى، اقتربت أغنية الفنان محمد محيي، الجديدة "سهرانين"، من حاجز الـ2 مليون مشاهدة، بعد طرحها في 29 فبراير الماضي، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك بعد فترة غياب طويلة عن الساحة الفنية. 

وتقول كلمات الأغنية: "سهرانين .. في الليل اللي نادا .. على حبيبين .. طايرين مـ السعادة .. والحنين بيزيد كل مادا .. واهو ماشيين .. وملناش إرادة ..والهوا يفتح عطره بيفوح ..عمره ما يروح إلا بيك .. قلبي بيحلق فوق ومتعلق قولتله يصدق.. انه ليك قولتله يهنيك قولتله يخليك .. قولتله يخبيك.. قولتله يغطيك قولتله يدفيك".
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