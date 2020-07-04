محمد محيي يطلق أحدث أغانيه «قولت أخونه»

أطلق المطرب محمد محيي اليوم السبت، على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، أغنيته الجديدة "قولت أخونه"، وهي تعتبر ثالث أغنية يصدرها النجم محمد محيي من ألبوم "بتاع زمان"، وهي من كلمات نور حمدي وألحان كريم حمدي اللذان توقع لهما محي مستقبلاً كبيراً، وتوزيع فهد.





أغنية "سهرانين"، هي أول أغاني ألبوم محمد محيي الجديد، "بتاع زمان"، ومن المتوقع أن يتم طرح الألبوم بشكل كامل خلال الأيام القليلة المقبلة في الأسواق.



ويضم ألبوم "بتاع زمان" 18 أغنية، ويشهد تعاون محمد محيي مع الشعراء أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، وأحمد مرزوق، وعنتر هلال، وإيهاب عبده، هاني رجب، نور الدين حمدي من الملحنين محمد رحيم، ووليد سعد، ومصطفى عوض، وإيهاب عبد الواحد، ومدين، وحمادة النادي، محمود شريف، كريم حمدي ومديح محسن.





يضم الألبوم عددا من ألحان محمد محيي، وتعاون مع الموزعين فهد، محمد العشي، رفيق عاكف، محمد رحيم، عادل واصف، حسام حسني، وماستر أمير محروس.



