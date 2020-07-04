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فن

عمر السعيد يشكر طاقم عمل "ليه لأ"

السبت 04/يوليه/2020 - 07:08 م
صدى البلد
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شيري نبيل
وجّه الفنان عمر السعيد الشكر للمخرجة مريم أبو عوف والسيناريست مريم نعوم على تعاونهما معه في مسلسل "ليه لأ"، وغيرها من الأعمال.

وكتب عمر عبر حسابه على "انستجرام": "الأستاذة مريم أبو عوف مخرجة مهمة جدا فى السنين الجاية... عندها حس ومشاعر قليلون من يملكونها فى هذا المجال وإن كان أهم ما يميز المخرج تفاصيله وشغله وحسه وروحه أو نفسه بالبلدى كدا.. عايز اعبرلك عن امتنانى وشكرى مش بس عشان اختارتينى لدور مختلف أول مرة أقدمه لا عشان اصرارك طول الوقت واهتمامك بالتمثيل حتى لو عدنا كتير المهم جودة المشهد بكل تفاصيله وعلى رائسها العنصر الأهم".

ووجه الشكر أيضا لمريم نعوم كاتبا: "عايز أشكرك على روحك وأختلافك انتى وورشة سرد لكل عمل بتقدموه بيبقى مختلف وبجودة أحلى واحلى... مريم يا وش السعد مفيش عمل انا عملته معاكى منجحش من اول فيلم ليا واول مرة امثل فى واحد صفر واول مسلسل ليا ذات والسنة الفاتت زى الشمس والسنة دى ليه لا؟! قصصك بتلمس الناس، شخصياتك بتحاكى واقعهم وحوارك هو الدارج المتقن الطبيعى بين البشر... اشكريلى سرد ودينا نجم وكل واحد ساهم معانا".

وتابع: "وشكرا لشركة مهمة أنا اول مرة اشتغل معاهم أستاذ عبد الله أبو الفتوح وسوكا وحبيب قلبى من جوا الأستاذ محمد السيد ورعد وكل اللي طلعوا ليه لا؟!.. المخرجة الأستاذة نادين خان بحبك واتبسط اوى اوى اوى فى مشاهد العملناها سوا.. مودى شاهين انت هتبقى مخرج مهم! افتكر كلامى".

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