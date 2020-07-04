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توك شو

في أول حوار تليفزيوني.. المستشار عبد الوهاب عبد الرازق في ضيافة خالد أبو بكر

السبت 04/يوليه/2020 - 08:10 م
المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق
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قسم التوك شو
يستضيف الإعلامي خالد أبو بكر في حلقة خاصة من برنامجه كل يوم علي شاشة قناة ON ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق رئيس حزب مستقبل وطن وذلك اليوم السبت.

 ويحل عبد الرازق ضيفًا على أبو بكر عبر شاشة أون في أول حوار تليفزيوني له منذ اختياره رئيسًا لحزب مستقبل وطن ىيقدم حديثًا شاملًا يمتد لقرابة الساعتين حول القضاء والقانون والانتخابات والسياسية ، وثورة ٣٠ يونيو في ذكراها السابعة .

ويكشف عبد الرازق خلاله كواليس جلسات الحوار والتنسيق بين الأحزاب والتي قادها مستقبل وطن من أجل حسم وبلورة فكرة التوافق على قائمة انتخابية موحدة تخوض الانتخابات المقبلة ، كما يكشف أولوية الشباب وموقعهم في خريطة مرشحي الحزب سواء على مقاعد القائمة أو الفردي .

ويتطرق عبد الرازق في حديثه لتقييم أداء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي ورأي الحزب في الإصلاحات الاقتصادية ، ودور الأحزاب في مساندة الدولة في ظل الظروف الحالية من تفشي فيروس كورونا ، والقضايا المهمة مثل حدودنا الغربية مع ليبيا وملف سد النهضة ، ويؤكد رئيس حزب مستقبل وطن خلال الحوار أن القوى السياسية ليس لديها رفاهية الاختلاف في ظل ظروف الدولة الحالية .

 ويؤكد أن الدولة في حاجة للأحزاب وأنه لن تقوم حياة سياسية وحزبية صحيحة إلا بالرأي والرأي الآخر ، كما يعرج عبد الرارق في حواره على علاقة حزب الأغلبية والدولة من خلال الموروث الثقافي السائد للربط بين حزب الأغلبية والدولة ، مؤكدًا أنه من غير الوارد على الإطلاق فكرة سيطرة حزب واحد حاليًا على الحياة السياسية ، كما يؤكد خلال الحوار ان الحياة الحزبية في مصر تحتاج لنقلة نوعية وأن اندماج الأحزاب أصبح ضرورة .
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