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نائب بالبرلمان الأوروبي يصف أردوغان بالديكتاتور ويطالب بفرض عقوبات عليه

السبت 04/يوليه/2020 - 09:40 م
اردوغان
اردوغان
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هاني حسين
 عرض الإعلامي أحمد موسى،  مقدم برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، حديث نائب قبرصي بالبرلمان الأوربى عن الديكتاتور ادروغان.

 قال كوستاس الفريديس النائب القبرصي بالبرلمان الأوروبي ،:" على الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات شديدة على أردوغان".

وأضاف :"  لدينا أسباب تمنحنا الشرعية لفرض الحصار على الديكتاتور أردوغان".

ولفت:"  اعترف ان اردوغان وصل للحكم بصورة ديمقراطية ولكنه حول كل شيء كي يكون ديكتاتور ، وتركيا من اسوا دول العالم في حرية الراي وهي الدولة رقم واحد في حبس الصحفيين".

وأكمل:"  اردوغان يعمل بشراكة واضحة مع الإرهابيين لتحقيق حلم الدولة العثمانية، ولدى مصر وقبرص كل الإمكانات السياسية لإيقاف أردوغان".
".

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