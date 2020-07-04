نائب بالبرلمان الأوروبي يصف أردوغان بالديكتاتور ويطالب بفرض عقوبات عليه

عرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، حديث نائب قبرصي بالبرلمان الأوربى عن الديكتاتور ادروغان.





قال كوستاس الفريديس النائب القبرصي بالبرلمان الأوروبي ،:" على الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات شديدة على أردوغان".





وأضاف :" لدينا أسباب تمنحنا الشرعية لفرض الحصار على الديكتاتور أردوغان".





ولفت:" اعترف ان اردوغان وصل للحكم بصورة ديمقراطية ولكنه حول كل شيء كي يكون ديكتاتور ، وتركيا من اسوا دول العالم في حرية الراي وهي الدولة رقم واحد في حبس الصحفيين".





وأكمل:" اردوغان يعمل بشراكة واضحة مع الإرهابيين لتحقيق حلم الدولة العثمانية، ولدى مصر وقبرص كل الإمكانات السياسية لإيقاف أردوغان".

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