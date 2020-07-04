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سيفقدون وظائفهم| عبد المنعم السيد يناشد 2 مليون مصري يعملون بالخارج باستثمار أموالهم في مصر

السبت 04/يوليه/2020 - 10:13 م
العاملين بالخارج
العاملين بالخارج
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عبد الخالق صلاح
قال عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن عدد المصريين المقيمين فى الخارج 14.5 مليون مواطن، ولكن وفقا لآخر احصائيات وصلوا ل 10.5 مليون مواطن وتستحوذ منطقة الخليج على 65 % منهم بعدد 6.5 مليون عامل، وأكبرها المملكة العربية السعودية، وحجم التحويلات من الخارج فى 2019 هو 25.2 مليون دولار، ومن المفارقات منذ شهر يناير وفبراير حققنا معدلات أعلى وصلت إلى 5.2 مليار دولار، ولكن فى الشهرين الماضيين وصلت لـ 3.9 مليار دولار.


وتابع السيد خلال برنامج "المصرى أفندى" على قناة القاهرة والناس، مع الإعلامى محمد على خير، ما حدث أن العمالة بدأت تعود من الخارج حاليا بسبب فيروس كورونا وإجراءات الدول بتخفيض العمالة وتخفيض رواتبهم، وأيضا انخفاض سعر برميل البترول.


وأضاف، هناك ما بين 1.5 إلى 2 مليون مواطن سيعودون إلى مصر وهى أعداد تقديرية، وسيصبح استيعابهم داخل الدولة صعبا، لأن مصر تواجه أزمة اقتصادية وبالتالي سيفقدون وظائفهم، وهناك مبادرات لفتح مجالات العمل للعائدين من الخارج، لأن مصر تواجه شبح البطالة رغم انخفاض النسبة من 14 % عام 2014 إلى 9 % هذا العام، وأناشد العائدين من الخارج ومعهم رأس مال أن يستثمروه فى مشاريع إقتصادية.


من جانبه قال حمدى امام رئيس شعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية، إن شركات إلحاق العمالة تشهد كبوة كبيرة لم تشهدها منذ 50 عاما، ولكن الأرقام التى ذُكر أنها ستعود إلى مصر كبيرة، وأعتقد أنه مليون فقط وليس 2 مليون، ولكن هذا المليون لن تستطيع الدولة المصرية أن تستوعبه، وربما يكون رقما إضافيا إلى البطالة فى مصر وأعتقد أننا في حاجة من 5 إلى 7 سنوات لنتعافى من هذه الأزمة وتخطى مشكلة تحويلات المصريين فى الخارج.


وتابع، لابد من فتح أسواق عمل جديدة للعمالة المصرية، ونعترف أننا بحاجة إلى أسواق كبيرة وليس فقط الأسواق الكلاسيكية، وفى الأشهر الماضية طلبت دول آسيوية عمالة مصرية لمصانع سيارات.
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