بتكلفة 30 مليونا.. محافظ دمياط: إنشاء سوق حضاري للباعة الجائلين بمدينة رأس البر.. فيديو

قالت منال عوض محافظ دمياط، إن هناك توجيهات بإنشاء أسواق حضارية والقضاء على الأسواق العشوائية .





وأضافت منال عوض في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" قررنا إنشاء سوق حضاري للباعة الجائلين بكورنيش النيل بمدينة رأس البر ".





وتابعت منال عوض:" تكلفة تطوير السوق 30 مليون جنيه ومكون من 192 باكية وبه إدارة امن وبه حمامات ".





واكملت منال عوض:" تم تطوير منطقة الصيادين في منطقة رأس البر تم تشييد 220 شقة يستفيد منها 220 اسرة بـ 12 عمارة بمنطقة راس البر وتكلفتهم 80 مليون جنيه والافتتاح الرسمي سيكون قريبا ".





لفتت منال عوض :" أعداد الاصابات بفيروس كورونا في محافظة دمياط منخفضة جدا مقارنة بالمحافظات الأخرى وتم فتح الفنادق في رأس البر بنسبة تشغيل 25 % في الفنادق ".



