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رياضة

ثم يرضيك الله.. عبد الله جمعة يوجه رسالة لجمهوره عبر انستجرام.. شاهد

السبت 04/يوليه/2020 - 10:06 م
عبد الله جمعة
عبد الله جمعة
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محمد بدران
شارك عبد الله جمعة ظهير ايسر نادى الزمالك متابعيه بصورة جديدة له، عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وظهر عبد الله جمعة في الصورة بتقنية الأبيض والأسود وعلق قائلًا: "ثم يرضيك الله كأنك لم تحزن يومًا❤️"

وخضع عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لقياسات طبية في أحد المستشفيات الخاصة بمدينة 6 أكتوبر تحت إشراف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي ومعه معاونيه  ابراهيم عنبه ومحمد الششتاوي.

ومن المقرّر أن يخضع الفريق لمسحة ثانية يوم الثلاثاء المقبل قبل الانتظام في معسكر إعداد ببرج العرب نهاية الأسبوع الجاري.

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