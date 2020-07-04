خلال جولة تفقدية بـ رأس البر.. الاسكان تؤكد: تكليفات من الرئيس السيسي بتطوير العشوائيات و 250 وحدة بمشروع تطوير الصيادين

وزيرا الإسكان والتنمية المحلية ومحافظ دمياط يتفقدون مشروع إنشاء سوق حضارية للباعة الجائلين

توفير 250 وحدة سكنية بمشروع تطوير شمال وجنوب الصيادين برأس البر



بتكلفة 4 ملايين جنيه مشروع إنشاء سوق حضاري بديل للباعة الجائلين برأس البر

مشروع توسعات محطة معالجة مياه رأس البر لخدمة 700 ألف مواطن



اختتم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وقيادات وزارة الإسكان، جولتهم التفقدية بمحافظة دمياط، بتفقد مشروع إنشاء سوق حضارية للباعة الجائلين، بكورنيش النيل بمنطقة رأس البر، بالمحافظة.





سوق حضاري برأس البر



وقال وزير الإسكان: "توفر السوق 192 محلًا للباعة الجائلين، وتم تنفيذ السوق بمنشآت خفيفة، وممرات سير وحركة لا تمنع الرؤية، وتحافظ على طابع المدينة وموقعها السياحي، من خلال إنشاء السوق بشكل حضاري مميز، بدلا من انتشار الباعة بشكل غير حضاري، مما يؤثر على النشاط السياحي بالمدينة".

مدينة بشمال وجنوب الصيادين



وزار " الجزار" اليوم السبت؛ مشروع تطوير شمال وجنوب الصيادين، برأس البر، بمحافظة دمياط، وتجول الوزير والوفد المرافق له حول الوحدات السكنية الجارى تنفيذها بالمشروع ، وأشادوا بمستوى تنفيذ الوحدات، وبموقعها المتميز.





كما تفقد " الجزار" مشروع إنشاء سوق حضارية بديلة للباعة الجائلين بشارع 51، برأس البر، بالمحافظة متابعة مشروع توسعات محطة معالجة مياه رأس البر، بطاقة 50/75 ألف م3/يوم، بمحافظة دمياط، عقب تفقده لمحطة معالجة صرف صحى وصناعى بمنطقة شطا.



تطوير العشوائيات تكليف من الرئيس السيسي



وقال " الجزار" إن وزارة الإسكان اقتحمت ملف تطوير المناطق والأسواق العشوائية، الذي عانت منه الدولة وكذلك المواطنون لعقود، وذلك بإرادة ومتابعة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف توفير حياة كريمة تليق بالمواطن.



وأشار إلى أن مشروع تطوير شمال وجنوب الصيادين، أحد المشروعات التي ينفذها صندوق تطوير المناطق العشوائية بالتعاون مع محافظة دمياط، ويوفر المشروع حوالي 250 وحدة سكنية كاملة المرافق (العمارات مكونة من دور أرضي + 4 أدوار متكررة)، كسكن بديل عن العشش الموجودة بالمنطقة، مع توفير إيجارات مؤقتة للمواطنين لحين انتهاء أعمال التطوير. وأشار إلى أن مشروع تطوير شمال وجنوب الصيادين، أحد المشروعات التي ينفذها صندوق تطوير المناطق العشوائية بالتعاون مع محافظة دمياط، ويوفر المشروع حوالي 250 وحدة سكنية كاملة المرافق (العمارات مكونة من دور أرضي + 4 أدوار متكررة)، كسكن بديل عن العشش الموجودة بالمنطقة، مع توفير إيجارات مؤقتة للمواطنين لحين انتهاء أعمال التطوير.





وأوضح أن السوق ينفذه صندوق تطوير المناطق العشوائية بالتعاون مع محافظة دمياط، في إطار خطة الدولة لتنمية الاقتصاد المحلي، يهدف إنشاء السوق إلى المحافظة على الطابع العمراني المميز للمدينة، وإظهارها بشكل حضاري أمام جميع روادها.



محطة معالجة المياه



وكشف عن تنفيذ مشروع محطة معالجة رأس البر بطاقة 50/75 ألف م3/يوم، معالجة ثنائية بنظام تهوية سطحية بيولوجية، بإجمالى مساحة 63 فدانًا، بقرية السنانية، بمحافظة دمياط، لخدمة حوالى 700 ألف نسمة، ويتكون المشروع من مرحلتين، الأولى، بطاقة 50 ألف م3/يوم، على مساحة 48 فدانًا لخدمة حوالى 500 ألف نسمة، والثانية (التوسعات) بطاقة 25 ألف م3/يوم، على مساحة 15 فدانًا، لخدمة حوالى 200 ألف نسمة.



خدمات الصرف الصحي بالمناطق الريفية



ووجه بوضع خطة لاستكمال تغطية جميع المناطق الريفية بمحافظة دمياط، بخدمات الصرف الصحى، لتصبح أول محافظة يتم تغطية كامل الريف بها بخدمات الصرف الصحي، حيث إن 60 % من سكان المناطق الريفية بالمحافظة يتمتعون بخدمات الصرف الصحي، وجارٍ توصيل الصرف الصحي لـ19 % من السكان.