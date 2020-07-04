خلال جولة تفقدية بـ رأس البر.. الاسكان تؤكد: تكليفات من الرئيس السيسي بتطوير العشوائيات و 250 وحدة بمشروع تطوير الصيادين

وزيرا الإسكان والتنمية المحلية ومحافظ دمياط يتفقدون مشروع إنشاء سوق حضارية للباعة الجائلين
توفير 250 وحدة سكنية بمشروع تطوير شمال وجنوب الصيادين برأس البر
وزار " الجزار" اليوم السبت؛ مشروع تطوير شمال وجنوب الصيادين، برأس البر، بمحافظة دمياط، وتجول الوزير والوفد المرافق له حول الوحدات السكنية الجارى تنفيذها بالمشروع ، وأشادوا بمستوى تنفيذ الوحدات، وبموقعها المتميز.
وكشف عن تنفيذ مشروع محطة معالجة رأس البر بطاقة 50/75 ألف م3/يوم، معالجة ثنائية بنظام تهوية سطحية بيولوجية، بإجمالى مساحة 63 فدانًا، بقرية السنانية، بمحافظة دمياط، لخدمة حوالى 700 ألف نسمة، ويتكون المشروع من مرحلتين، الأولى، بطاقة 50 ألف م3/يوم، على مساحة 48 فدانًا لخدمة حوالى 500 ألف نسمة، والثانية (التوسعات) بطاقة 25 ألف م3/يوم، على مساحة 15 فدانًا، لخدمة حوالى 200 ألف نسمة.
خدمات الصرف الصحي بالمناطق الريفية
ووجه بوضع خطة لاستكمال تغطية جميع المناطق الريفية بمحافظة دمياط، بخدمات الصرف الصحى، لتصبح أول محافظة يتم تغطية كامل الريف بها بخدمات الصرف الصحي، حيث إن 60 % من سكان المناطق الريفية بالمحافظة يتمتعون بخدمات الصرف الصحي، وجارٍ توصيل الصرف الصحي لـ19 % من السكان.
توفير 250 وحدة سكنية بمشروع تطوير شمال وجنوب الصيادين برأس البر
بتكلفة 4 ملايين جنيه مشروع إنشاء سوق حضاري بديل للباعة الجائلين برأس البرمشروع توسعات محطة معالجة مياه رأس البر لخدمة 700 ألف مواطن
اختتم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وقيادات وزارة الإسكان، جولتهم التفقدية بمحافظة دمياط، بتفقد مشروع إنشاء سوق حضارية للباعة الجائلين، بكورنيش النيل بمنطقة رأس البر، بالمحافظة.
سوق حضاري برأس البر
وقال وزير الإسكان: "توفر السوق 192 محلًا للباعة الجائلين، وتم تنفيذ السوق بمنشآت خفيفة، وممرات سير وحركة لا تمنع الرؤية، وتحافظ على طابع المدينة وموقعها السياحي، من خلال إنشاء السوق بشكل حضاري مميز، بدلا من انتشار الباعة بشكل غير حضاري، مما يؤثر على النشاط السياحي بالمدينة".
مدينة بشمال وجنوب الصيادين
وزار " الجزار" اليوم السبت؛ مشروع تطوير شمال وجنوب الصيادين، برأس البر، بمحافظة دمياط، وتجول الوزير والوفد المرافق له حول الوحدات السكنية الجارى تنفيذها بالمشروع ، وأشادوا بمستوى تنفيذ الوحدات، وبموقعها المتميز.
كما تفقد " الجزار" مشروع إنشاء سوق حضارية بديلة للباعة الجائلين بشارع 51، برأس البر، بالمحافظة متابعة مشروع توسعات محطة معالجة مياه رأس البر، بطاقة 50/75 ألف م3/يوم، بمحافظة دمياط، عقب تفقده لمحطة معالجة صرف صحى وصناعى بمنطقة شطا.
تطوير العشوائيات تكليف من الرئيس السيسي
وقال " الجزار" إن وزارة الإسكان اقتحمت ملف تطوير المناطق والأسواق العشوائية، الذي عانت منه الدولة وكذلك المواطنون لعقود، وذلك بإرادة ومتابعة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف توفير حياة كريمة تليق بالمواطن.
وأشار إلى أن مشروع تطوير شمال وجنوب الصيادين، أحد المشروعات التي ينفذها صندوق تطوير المناطق العشوائية بالتعاون مع محافظة دمياط، ويوفر المشروع حوالي 250 وحدة سكنية كاملة المرافق (العمارات مكونة من دور أرضي + 4 أدوار متكررة)، كسكن بديل عن العشش الموجودة بالمنطقة، مع توفير إيجارات مؤقتة للمواطنين لحين انتهاء أعمال التطوير.
وأوضح أن السوق ينفذه صندوق تطوير المناطق العشوائية بالتعاون مع محافظة دمياط، في إطار خطة الدولة لتنمية الاقتصاد المحلي، يهدف إنشاء السوق إلى المحافظة على الطابع العمراني المميز للمدينة، وإظهارها بشكل حضاري أمام جميع روادها.
محطة معالجة المياه
وكشف عن تنفيذ مشروع محطة معالجة رأس البر بطاقة 50/75 ألف م3/يوم، معالجة ثنائية بنظام تهوية سطحية بيولوجية، بإجمالى مساحة 63 فدانًا، بقرية السنانية، بمحافظة دمياط، لخدمة حوالى 700 ألف نسمة، ويتكون المشروع من مرحلتين، الأولى، بطاقة 50 ألف م3/يوم، على مساحة 48 فدانًا لخدمة حوالى 500 ألف نسمة، والثانية (التوسعات) بطاقة 25 ألف م3/يوم، على مساحة 15 فدانًا، لخدمة حوالى 200 ألف نسمة.
خدمات الصرف الصحي بالمناطق الريفية
ووجه بوضع خطة لاستكمال تغطية جميع المناطق الريفية بمحافظة دمياط، بخدمات الصرف الصحى، لتصبح أول محافظة يتم تغطية كامل الريف بها بخدمات الصرف الصحي، حيث إن 60 % من سكان المناطق الريفية بالمحافظة يتمتعون بخدمات الصرف الصحي، وجارٍ توصيل الصرف الصحي لـ19 % من السكان.
من جانبه أكد المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أنه يتم تنفيذ السوق الحضارية بمحافظة دمياط، كسوق بديلة للباعة الجائلين بمدينة رأس البر، على مساحة 2000 م2، ويشمل المشروع مد جميع المرافق اللازمة، وهو أحد المشروعات التي ينفذها الصندوق بالتعاون مع محافظة دمياط، بتكلفة 30 مليون جنيه.
وأوضح أن مشروع تنفيذ السوق البديلة، بتكلفة 4 ملايين جنيه، على مساحة 800 م2، وستوفر السوق 24 محلًا للباعة الجائلين، بمساحة 60 م2 للمحل، كما أن المشروع يشمل مد جميع المرافق اللازمة
وقدم المهندس محمد بدوى عسل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، شرحًا عن جهود الشركة، وبالتعاون مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، فى تحسين ورفع كفاءة خدمات مياه الشرب والصرف الصحى المقدمة لسكان المحافظة.