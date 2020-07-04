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توك شو

حتى لا يقعن في المحظور.. للا فضة تعطي نصائح لحماية الفتيات من التحرش.. فيديو

السبت 04/يوليه/2020 - 11:07 م
للا فضة
للا فضة
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كـريـم الـخـطـيـب
قالت الفنانة للا فضة إن أحد الشباب حاول التعرف عليها عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي بحجة مساعدتها في مجال عملها الغنائي، وحاول الحديث معها أكثر من مرة وكان من الممكن ان تقع ضحية للتحرش.


وقدمت «فضة» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج «بالورقة والقلم» المذاع على قناة «TEN» نصائح للفتيات حتى لا يقعن ضحايا للذئاب البشرية ويتم التحرش بهن.


وحذرت «فضة» الفتيات إلا يكونّ عرضة للتحرش بأن يكونّ على وعي كامل بخطورة الظاهرة السيئة، وحاذرات في التعامل مع اي شاب او رجل غريب لا يعرفنه من قريب .


وقالت «فضة» إنها حريصة على دعم ومساعدة اي فتاة لتوعيتها ولفت نظرها خاصة أن التحرش والإغتصاب أصبح منتشرا مؤخرا بصورة كبيرة، مؤكدة أنها لا تفضل مقابلة اي شاب إلا حتى لا يتأكدن من هويته.
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