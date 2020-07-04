حتى لا يقعن في المحظور.. للا فضة تعطي نصائح لحماية الفتيات من التحرش.. فيديو

للا فضة إن أحد الشباب حاول التعرف عليها عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي بحجة مساعدتها في مجال عملها الغنائي، وحاول الحديث معها أكثر من مرة وكان من الممكن ان تقع ضحية للتحرش. قالت الفنانةإن أحد الشباب حاول التعرف عليها عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي بحجة مساعدتها في مجال عملها الغنائي، وحاول الحديث معها أكثر من مرة وكان من الممكن ان تقع ضحية للتحرش.









وقدمت « فضة » خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج «بالورقة والقلم» المذاع على قناة «TEN» نصائح للفتيات حتى لا يقعن ضحايا للذئاب البشرية ويتم التحرش بهن.









وحذرت «فضة» الفتيات إلا يكونّ عرضة للتحرش بأن يكونّ على وعي كامل بخطورة الظاهرة السيئة، وحاذرات في التعامل مع اي شاب او رجل غريب لا يعرفنه من قريب .







