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اقتصاد

المالية تبيع أجلي خزانة بـ 18 مليار جنيه اليوم

الأحد 05/يوليه/2020 - 02:01 ص
وزارة المالية
وزارة المالية
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محمد يحيي
تعتزم وزارة المالية اليوم الأحد، طرح أذون خزانة لأجلي 91 و273 يوما بقيمة إجمالية تبلغ 18 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة.


قالت الوزارة في تقرير صادر عنها إنها من المقرر أن تبيع أجل 91 يوما بـ 8 مليارات جنيه، و كذلك أجل 273 يوما بـ10 مليارات جنيه.

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أوضحت الوزارة أنه تم الاتفاق مع البنك المركزي المصري علي عملية طرح تلك العطاءات، لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة.


يشار إلي أنه خلال الأسبوع الجاري سيتم بيع أدوات دين من آذون وسندات الخزانة بقيمة تبلغ 45.5 مليار جنيه.


ومع طرح أجلي 91 و 273 يوما بـ18 مليار جنيه، سيتبقي للوزارة عطائين اثنين يومي الإثنين والخميس المقبلين بقيمة تبلغ 26.5 مليار جنيه.
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