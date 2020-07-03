الضرائب: لا توجد أي نية أو دراسة لفرض ضريبة على ودائع البنوك

نفت مصلحة الضرائب المصرية في بيان لها ، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن أنباء بشأن فرض ضرائب على ودائع المصريين بالبنوك في ظل أزمة كورونا.









وأكد " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " على أنه لا توجد أي نية أوأية دراسة لفرض ضرائب على ودائع البنوك، أو الفوائد المتحققة عبر الأوعية وشهادات الادخار في الجهاز المصرفي، موضحًا أن أي ضرائب جديدة لا تُفرض إلا بقانون بعد موافقة مجلس النواب عليه.



