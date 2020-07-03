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اقتصاد

الضرائب: لا توجد أي نية أو دراسة لفرض ضريبة على ودائع البنوك

الجمعة 03/يوليه/2020 - 12:25 م
صدى البلد
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محمد يحيى
نفت مصلحة الضرائب المصرية في بيان لها ، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن أنباء بشأن فرض ضرائب على ودائع المصريين بالبنوك في ظل أزمة كورونا.


وأكد " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية  " على أنه لا توجد أي نية أوأية دراسة لفرض ضرائب على ودائع البنوك، أو الفوائد المتحققة عبر الأوعية وشهادات الادخار في الجهاز المصرفي، موضحًا أن أي ضرائب جديدة لا تُفرض إلا بقانون بعد موافقة مجلس النواب عليه. 

   وتهيب " مصلحة الضرائب المصرية "  بوسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، ضرورة تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين ، وتضر بالصالح العام ، وللرد على كافة التساؤلات والاستفسارات يمكن التواصل مع مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية  على الخط الساخن 16395.
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