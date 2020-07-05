ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات السبت





ورفع تشيلسي رصيد نقاطه إلى النقطة 57 عاد بهم من جديد إلى المركز الرابع بعد فوزه على واتفورد، فيما تجمد رصيد واتفورد عند النقطة 28 يحتل بها المركز السابع عشر في جدول الترتيب.





وكان مانشستر يونايتد يحتل المركز الرابع مؤقتًا بفوزه اليوم على بورنموث بخمسة أهدافٍ لهدفين.