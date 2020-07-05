ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات السبت

أقيمت السبت 4 مباريات من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز كان أبرزها مباراة مان يونايتد والتي حقق فيها الفوز بخماسية ومباراة تشيلسي والتي انتهت نتيجة ثلاثة أهداف.
ورفع تشيلسي رصيد نقاطه إلى النقطة 57 عاد بهم من جديد إلى المركز الرابع بعد فوزه على واتفورد، فيما تجمد رصيد واتفورد عند النقطة 28 يحتل بها المركز السابع عشر في جدول الترتيب.
وكان مانشستر يونايتد يحتل المركز الرابع مؤقتًا بفوزه اليوم على بورنموث بخمسة أهدافٍ لهدفين.
وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي كالاتي:
1- ليفربول 86 نقطة
2- مانشستر سيتي 66 نقطة
3- ليستر سيتي 58 نقطة
4- تشيلسي 57 نقطة
5- مانشستر يونايتد 55 نقطة
6- ولفرهامبتون 52 نقطة
7- آرسنال 49 نقطة
8- شيفيلد يونايتد 47 نقطة
9- توتنهام 45 نقطة
10- بيرنلي 45 نقطة
11- ايفرتون 44 نقطة
12- نيوكاسل 42 نقطة
13- كريستال بالاس 42 نقطة
14- ساوثهامبتون 40 نقطة
15- برايتون البيون 36 نقطة
16- ويست هام 30 نقطة
17- واتفورد 28 نقطة
18- أستون فيلا 27 نقطة
19- بورنموث 27 نقطة
20- نورويتش سيتي 21 نقطة