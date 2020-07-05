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رياضة

بيراميدز يحاول خطف اللاعب.. المقاولون العرب: جلسة مع الخطيب لحسم صفقة طاهر.. فيديو

الأحد 05/يوليه/2020 - 12:57 ص
طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر
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حسن العمدة
أكد محمد عادل فتحي، المشرف على الكرة بالمقاولون العرب، أن هناك جلسة بين محسن صلاح ومحمود الخطيب رئيس نادي الأهلي لحسم صفقة طاهر محمد طاهر.

وقال محمد خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "الأمور قربت بشكل كبير، ولم نطلب صفقات تبادلية، وفي حالة طلبنا أي لاعب من الأهلي سيكون خارج عن طاهر".

وأضاف: "لم نحدد أي اسم من الأهلي للتعاقد معه، وتلقينا عرضا بشكل شفهي من مسؤول من بيراميدز".

ورحب نادي المقاولون العرب بقرار اتحاد الكرة المصري باستئناف الدوري يوم 8 أغسطس المقبل مشيرا إلى أنه قرار جيد سيفيد الفريق فى عودة المنافسة على اللقب مع الأهلي والزمالك وضمان المشاركة الأفريقية الموسم المقبل حال إنهاء المسابقة فى المربع الذهبي.

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