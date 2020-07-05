إبراهيم عبدالخالق: عودة النشاط الرياضي ضرورية .. فيديو

قال إبراهيم عبدالخالق، لاعب الزمالك السابق والإنتاج الحربي الحالى، إنه كان لا بد من عودة الدورى الممتاز، خلال الفترة المقبلة، لا سيما أن أزمة فيروس كورونا لن تنتهي فى الوقت الحالى.





وأضاف عبدالخالق ، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، أن الأمور تسير بشكل جيد داخل الإنتاج الحربي، ويتبع الإجراءات الاحترازية بشكل صارم، موضحا أن المسحة الثالثة، اليوم الأحد.





وشدد لاعب الزمالك السابق، على أن عودة النشاط الرياضي كان ضروريًا، لاسيما وأنه قرار سيادي.





وقرر اتحاد الكرة المصري استئناف بطولة الدورى الممتاز بمباراتي الأهلي وإنبي والزمالك مع المصري المؤجلتين فى المسابقة المحلية. وحدد الاتحاد المصري لكرة القدم يوم 7 أغسطس المقبل موعدا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز لموسم 19-2020 .

ويتصدر الأهلى جدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 49 نقطة، يليه المقاولون العرب برصيد 33 نقطة، ثم بيراميدز فى المركز الثالث برصيد 32 نقطة، ومن بعده الزمالك فى المركز الرابع برصيد 31 نقطة .



