AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

إبراهيم عبدالخالق: عودة النشاط الرياضي ضرورية .. فيديو

الأحد 05/يوليه/2020 - 01:35 ص
الدوري المصري
الدوري المصري
Advertisements
حسن العمدة
قال إبراهيم عبدالخالق، لاعب الزمالك السابق والإنتاج الحربي الحالى، إنه كان لا بد من عودة الدورى الممتاز، خلال الفترة المقبلة، لا سيما أن أزمة فيروس كورونا لن تنتهي فى الوقت الحالى.

وأضاف عبدالخالق ، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، أن الأمور تسير بشكل جيد داخل الإنتاج الحربي، ويتبع الإجراءات الاحترازية بشكل صارم، موضحا أن  المسحة الثالثة، اليوم الأحد.

وشدد لاعب الزمالك السابق، على أن عودة النشاط الرياضي كان ضروريًا، لاسيما وأنه قرار سيادي.

وقرر اتحاد الكرة المصري  استئناف بطولة الدورى الممتاز بمباراتي الأهلي وإنبي والزمالك مع المصري المؤجلتين فى المسابقة المحلية.  
 
  
وحدد الاتحاد المصري لكرة القدم يوم 7 أغسطس المقبل موعدا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز لموسم 19-2020 .

ويتصدر الأهلى  جدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 49 نقطة، يليه المقاولون العرب برصيد 33 نقطة، ثم بيراميدز فى المركز الثالث برصيد 32 نقطة، ومن بعده الزمالك فى المركز الرابع برصيد 31 نقطة .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حال وقف النشاط .. حتحوت: اتحاد الكرة لن يمنح الأهلي لقب بطل الدوري.. فيديو

عودة الدوري.. الأهلي يلتقي إنبي والزمالك مع المصري ضمن المؤجلات

عقب قرار استئناف المسابقة المحلية.. جدول ترتيب الدوري المصري

بعد تحديد موعد الدوري رسميا.. تعرف على مباريات الجونة المتبقية

بعد الإعلان عن موعد استئناف الدوري رسميا.. مباريات الأهلي المتبقية هذا الموسم

اخبار الزمالك اليوم الخميس.. الفريق يستعد لفحص كورونا .. موعد عودة ساسي وبن شرقي و أوناجم .. و الابيض يواجه المصري فى الدورى

ترشيحاتنا

من أنتم.. وائل جمعة يوجه رسالة مؤثرة لـ حسن شحاته بعد إزالة اسمه من نادي الزمالك

بيان جديد من السودان بشأن مفاوضات سد النهضة مع مصر وإثيوبيا

بداية من الغد.. MBC مصر2 تعرض القاصرات يوميًا

أخبار التوك شو| الصحة: فيروس كاواساكي غير موجود فى مصر.. التضامن تزف بشرى لأصحاب المعاشات..الكهرباء تحذر من استخدام الطائرات الورقية

الجيش الليبي: تركيا تخشى الهزيمة العسكرية في ليبيا

انخفاض طفيف.. الصحة تعلن عدد إصابات ووفيات كورونا اليوم

AdvertisementS

عقب وفاة والدته| الدرندلي يعلن انتهاء الصراعات مع تركي آل الشيخ

من أنتم.. وائل جمعة يوجه رسالة مؤثرة لـ حسن شحاته بعد إزالة اسمه من نادي الزمالك

بعد تغيبه عن التدريبات.. نجم الوداد يقترب من الانضمام لـ الأهلي أو الزمالك

بسبب حازم إمام وعبدالله جمعة .. أوباما يرغب فى الرحيل عن الزمالك

فاروق جعفر: الزمالك لم يدفع للصفقات الجديدة أي أموال .. فيديو

أخبار الاهلي.. نجم الوداد يقترب من المارد الاحمر.. مران قوي للفريق في التتش استعدادا لعودة الدوري

محمد فاروق: ثنائي الزمالك ووكيل لاعبين حصلوا على رعاية نادي شيكو

شريف إسلام: عبد الله السعيد دخل في مشادة مع مسئولي الزمالك بسبب بدل السكن.. فيديو

المقاولون يوافق على تخفيض مبلغ انضمام طاهر محمد طاهر لـ الأهلي عن 40 مليون جنيه.. فيديو

أخبار الزمالك.. إصابة مصطفى فتحي بفيروس كورونا.. تعثر صفقة انتقال دونجا .. و24 مليون جنيه لتفادي أزمة بوطيب

أخبار الرياضة| إصابة طبيب الزمالك بـ كورونا.. رونالدو يسجل هدفا عالميا.. فاردي يرعب محمد صلاح على هدافي الدوري.. ونجم الوداد يقترب من الأهلي

اصابة لاعب وإداري بـ فيروس كورونا.. الزمالك يتسلم نتائج المسحة الطبية لـ الفريق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للبنات فقط .. 3 أسباب غير متوقعة تؤدي إلى ظهور حب الشباب

نقصه يسبب مرضا خطيرا .. فيتامين مهم لصحة القلب والدماغ

في 7 أيام .. وصفة سحرية لـ علاج الشعر التالف