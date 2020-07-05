أمريكا تواصل الانهيار أمام كورونا .. 58 ألف إصابة و661 وفاة خلال 24 ساعة

واصلت الولايات المتحدة تسجيل أرقام خرافية لإصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





ونشرت وكالة "رويترز" البريطانية آخر الإحصاءات الرسمية لتفشي وباء كورونا في الولايات المتحدة، حيث سجلت 57.718 حالة جديدة و661 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية. بحسب المراكز الأمريكية لمكافحة على الأمراض والوقاية منها.





ووصل إجمالي عدد المصابين في الولايات المتحدة إلى مليوني و789 ألفا و678 شخصا.





كما بلغ إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 129.305 وفاة، منذ بدء تفشي الوباء.





وفي وقت سابق، أبلغت المراكز الأمريكية تسجيل 52.492 إصابة و749 وفاة بفيروس كورونا.





فيما سجلت ولاية تكساس الأمريكية ارتفاعًا قياسيًا يوميًا في حالات الإصابة بالفيروس كورونا، حيث وصلت عدد الحالاد الجديدة إلى أكثر من 8200 حالة، وفقًا لإدارة ولاية تكساس للخدمات الصحية.



