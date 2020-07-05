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رياضة

ليفربول ضد أستون فيلا .. مباراة في الدوري الإنجليزي بنكهة مصرية

الأحد 05/يوليه/2020 - 05:49 ص
ليفربول ضد استون
ليفربول ضد استون فيلا
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عمرو ابوبكر
يستعد فريق ليفربول الذي يلعب في صفوقه النجم الدولي المصري محمد صلاح،  لمواجهة هامة أمام منافسه استون فيلا المحترف ضمن صفوفه الثنائي المصري المميز أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجية. 

يستضيف ملعب الأنفيلد، مساء اليوم الأحد، مباراة ليفربول واستون فيلا ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن يعلق على المباراة، المعلق الرياضي حسن العيدروس. 

ويخوض ليفربول هذا اللقاء بعد خسارته في الجولة الماضية أمام مانشستر سيتي برباعية نظيفة.

كما خسر أستون فيلا، في مباراته الماضية، أمام وولفرهامبتون بهدف نظيف.
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