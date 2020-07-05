ثقة في الله نجاح .. زوج كيم كارداشيان يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية

أعلن مغني الراب الأمريكي، كاني ويست، زوج نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر لمواجهة الرئيس دونالد ترامب، وجو بايدن.









ونشر ويست تغريدة عبر تويتر قال فيها: "يجب علينا الآن أن نحقق وعد أمريكا من خلال الثقة بالله وتوحيد رؤيتنا وبناء مستقبلنا. أترشح لرئاسة الولايات المتحدة".









وكان كاني ويست، ألمح في وقت سابق إلى رغبته الترشح للانتخابات الرئاسية، ما قوبل من قبل الجمهور بالضحك، ليعلن ترشحه لانتخابات 2024.









وقال ردًا على سخرية الجمهور إنه عندما يترشح للرئاسة في 2024: "سنكون قد وفرنا فرص عمل كثيرة، لدرجة أنني لن أركض بل سأمشي للانتخابات الرئاسية".









وكان إعلان ويست ترشحه في 2024 ليأتي خلفا للرئيس الحالي دونالد ترامب، الذي يدعمه.







