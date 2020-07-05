ريهام حجاج تنعى الفنانة رجاء الجداوى وتدعو لها.. شاهد

بعد وفاتها اليوم متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

ودعت الفنانة ريهام حجاج لها قائلة "اللهم، اغفر لها وارحمها، واعف عنها وعافها، وأكرم نزلها، ووسع مدخلها، واغسلها بماء وثلج وبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدلها دارا خيرا من دارها، وأهلا خيرا من أهلها، وزوجا خيرا من زوجها، وقها فتنة القَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ".

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ورحلت الفنانة رجاء الجداوي عن عالمنا بعد صراع مع فيروس كورونا استمر لأكثر من 40 يوما، حيث تدهورت حالتها الصحية بشدة خلال الأيام الأخيرة.





ووضعت الفنانة رجاء الجداوي على جهاز تنفس صناعى داخل العناية المركزة لمستشفى أبو خليفة للعزل الصحى، بعد تدهور حالتها الصحية.