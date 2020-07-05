قنصل مصر العام في السودان: لن نتوانى عن الوقوف مع أشقائنا في كل الظروف

أكد قنصل مصر العام في السودان أحمد عدلي إمام، أن مصر لن تتوانى أبدا عن الوقوف مع الأشقاء في السودان، في كافة الظروف، مشددا على دعم القاهرة الكامل للفترة الانتقالية في السودان.





وقال قنصل مصر العام في السودان، في لقاء مع عدد من كبار الصحفيين والإعلاميين السودانيين مساء أمس السبت، إن مصر تتطلع دوما إلى سودان مستقر وموحد وآمن.





وأشار إلى الجسر الجوي، الذي سيرته مصر، بتوجيهات من رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم الأشقاء في السودان بالمواد والمعدات الطبية لمواجهة جائحة كرونا، والذي نقل عبر 4 طائرات كميات ضخمة من تلك المعدات، موضحا أن العمل يجرى لشحن عشرة مخابز ضخمة، تم تجهيزها بالاتفاق مع الجانب السوداني، لتنتج ما يقرب من مليوني قطعة خبز يوميا.





وأضاف أن مصر بذلت مجهودا فنيا وأنفقت موارد مالية كبيرة في مشروع الربط الشبكي الكهربائي بين مصر والسودان، بقدرة 80 ميجاوات، في هذه المرحلة، معربا عن أمله في زيادة تلك القدرة عبر العمل المشترك في الفترة المقبلة.





وأوضح إمام أن مصر تحتضن نحو 4 ملايين سوداني يُقيمون في وطنهم الثاني مصر، ويتمتعون بكل المزايا التي تُمنح للمواطن المصري.





وحول قضية سد النهضة، قال قنصل مصر العام في السودان أحمد عدلي إمام إن مصر تؤيد حق إثيوبيا في التنمية، وفي نفس الوقت تدافع عن حقها في الحياة، مؤكدا أهمية التوافق والتقيد بالالتزامات القانونية التي تضمن حقوق الدول الثلاث.



