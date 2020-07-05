شاهد .. فيفي عبده أول الحاضرين إلى جنازة الفنانة رجاء الجداوي

يذكر أن الفنانة الراحلة رجاء الجداوي توفيت صباح اليوم الأحد داخل مستشفى"أبو خليفة" للحجر الصحي بالإسماعيلية، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.









وكان الفريق الطبي لـ رجاء الجداوي المعالج لها في مستشفى أبو خليفة للعزل الطبي، قد كشف عن آخر وصايا الفنانة المصرية وهي في فراش الموت داخل المستشفى بعد أن تدهورت حالتها الصحية فجر اليوم الأحد.









وصية رجاء الجداوي قبل الوفاة

وقال أحد أعضاء الفريق الطبي المعالج للفنانة رجاء الجداوي إن وصيتها الأخيرة قبل فقدان وعيها ووضعها على الأنبوبة الحنجرية، هي "أنه في حالة وفاتها تدفن بمقابر العائلة بالقاهرة".









عملية تغسيل جثمان رجاء الجداوي

ومن المقرر أن يتم تغسيل وتكفين جثمان رجاء الجداوي ونقلها برفقة فريق من الطب الوقائي للمقابر لدفنها بالقاهرة.