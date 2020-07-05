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فن

دلال عبد العزيز وميرفت أمين وبوسي شلبي أبرز الحاضرين في جنازة رجاء الجداوي

الأحد 05/يوليه/2020 - 01:33 م
صدى البلد
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منار نور _ عمرو سيد _ كيرلس صلاح
حضرت كل من دلال عبد العزيز وميرفت أمين والإعلامية مفيدة شيحة بوسي شلبي وشيماء سيف ومحمد الشقنقيرى إلى مقابر عائلة الفنانة رجاء الجداوي لتشييع جثمانها إلى مثواه الأخير. 

يذكر أن الفنانة الراحلة رجاء الجداوي ، توفيت داخل مستشفى"أبو خليفة" للحجر الصحي بالإسماعيلية، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وكان الفريق الطبي لـ رجاء الجداوي المعالج لها في مستشفى أبو خليفة للعزل الطبي، قد كشف عن آخر وصايا الفنانة المصرية وهي في فراش الموت داخل المستشفى بعد أن تدهورت حالتها الصحية فجر اليوم الأحد.


وصية رجاء الجداوي قبل الوفاة

وقال أحد أعضاء الفريق الطبي المعالج للفنانة رجاء الجداوي إن وصيتها الأخيرة قبل لهم قبل فقدان وعيها ووضعها على الأنبوبة الحنجرية، هي "أنه في حالة وفاتها تدفن بمقابر العائلة بالقاهرة".


تفاصيل إصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا
كانت رجاء الجداوي أصيبت بالفيروس وأثبتت التحاليل إيجابية إصابتها أثناء فترة تصويرها أحد المسلسلات، وتم نقلها للحجر الصحي بالإسماعيلية، وتدهورت حالتها الصحية، وتم وضعها بالعناية المركزة على جهاز التنفس الصناعي والانبوبة الحنجرية ، وتوفيت متأثرة بإصابتها بالفيروس.

وأجرت رجاء الجداوي تحليلها الأول يوم 27 مايو الماضي، وأثبتت التحاليل إيجابية إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد أن شعرت 28 رمضان الماضي بارتفاع درجة الحرارة والتي وصلت لـ39 درجة، عقبها أجرت التحاليل التي أثبتت إيجابية إصابتها، ونقلت للغرفة 212 بالدور الثاني في مستشفى عزل أبو خليفة لتلقي العلاج اللازم.

تدهور حالة رجاء الجداوي قبل الوفاة
وتدهورت حالتها ووضعت على إثرها في العناية المركزة، ، بعد أن عانت من نقص في نسبة الأكسجين في الدم، ترواح نسبته بين 87 إلى 89%، ووضعت "ماسك فنتوري" للأكسجين، ووضعت على جهاز تنفس صناعي "سباب" غير تدخلي، ومع تدهور حالتها وضعت على أنبوبة حنجرية، ولفظت أنفاسها الأخيرة في الساعة الخامسة والنصف صباح اليوم.
دلال عبد العزيز وميرفت أمين وبوسي شلبي أبرز الحاضرين في جنازة رجاء الجداوي
دلال عبد العزيز وميرفت أمين وبوسي شلبي أبرز الحاضرين في جنازة رجاء الجداوي
دلال عبد العزيز وميرفت أمين وبوسي شلبي أبرز الحاضرين في جنازة رجاء الجداوي
دلال عبد العزيز وميرفت أمين وبوسي شلبي أبرز الحاضرين في جنازة رجاء الجداوي
دلال عبد العزيز وميرفت أمين وبوسي شلبي أبرز الحاضرين في جنازة رجاء الجداوي
دلال عبد العزيز وميرفت أمين وبوسي شلبي أبرز الحاضرين في جنازة رجاء الجداوي
دلال عبد العزيز وميرفت أمين وبوسي شلبي أبرز الحاضرين في جنازة رجاء الجداوي
دلال عبد العزيز وميرفت أمين وبوسي شلبي أبرز الحاضرين في جنازة رجاء الجداوي
دلال عبد العزيز وميرفت أمين وبوسي شلبي أبرز الحاضرين في جنازة رجاء الجداوي
دلال عبد العزيز وميرفت أمين وبوسي شلبي أبرز الحاضرين في جنازة رجاء الجداوي
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