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منوعات

الصين تتكتم عليه.. دلائل جديدة تشير إلى وجود كورونا منذ سنوات

الأحد 05/يوليه/2020 - 04:02 م
صدى البلد
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مريم صليب
أفادت تقارير علمية صادمة بأن سلالة من الفيروسات التاجية الخطيرة انتشرت في الصين منذ 8 أعوام بعد مرض أحد العمال في منجم بالحمي ووفاته بعدها بأيام. 

ووفقا لما نشرته صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن الصين نقلت عينات من القوارض والخفافيش الموجودة في المكان لتحليلها معمليا في معمل ووهان.

وأشارت التقارير إلى أن الصين كانت على علم بوجود تلك الفيروسات التاجية الخطيرة ولكنها تكتمت على الامر ولم تصرح بأي أخبار عن ذلك الأمر . 

وشهدت السلالة إصابة ستة رجال بالحمى والسعال والالتهاب الرئوي في عام 2012 بعد العمل في المنجم، حيث توفى اثنان منهم بسبب المرض.

وأوضحت الصحيفة أنه تم اختبار أربعة من الرجال وجاء نتائجهم إيجابية للأجسام المضادة للفيروس التاجي، مع عدم تمكن الاثنين الآخرين من الاختبار بعد وفاتهم من المرض.
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