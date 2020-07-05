وضعته حيا في كيس .. أم تتجرد من آدميتها وتتخلص من ابنها بإلقائه في مصرف

قضت محكمة جنايات بني سويف ، اليوم الأحد برئاسة المستشار عبد الهادي محمد خليفة، وعضوية المستشارين خالد أحمد حسن ووائل شعبان حافظ، بالسجن عشر سنوات، على عاملة بشركة ملابس بمركز الواسطى، شمال المحافظة بتهمة قتل طفلها حديث الولادة عمدا ومع سبق الإصرار.









كان المحامي العام لنيابات بني سويف المستشار طارق جلال، قرر في 12 ديسمبر من العام الماضي، إحالة "أميرة . ر . ص" عاملة بمصنع ملابس، إلى محكمة الجنايات .









وبحسب التحريات فإن المتهمة حملت سفاحا من زميلها، ووضعت الطفل عقب ولادته داخل كيس بلاستيك وأحكمت غلقه، وأمرت صغيرتها مستغلة حداثة عمرها وعدم إدراكها بإلقائه في مصرف "اللبيني" بعزبة النور" المجاور لمنزلها بقصد الخلاص منه وقتله.









واستمعت المحكمة إلى اعترافات المتهمة، التي قالت إنها حملت سفاحا من "مصطفى . ا .ا" زميلها بشركة الملابس، حيث حاولت إجهاض نفسها عن طريق إحدى الطبيبات إلا أنها رفضت ذلك، ثم أخذت حقنة لإجهاض نفسها، إلا أنها لم تفلح في ذلك، واكتمل حملها، ويوم الولادة وضعت المولود داخل كيس بلاستيكي وأعطته لابنتها صغيرة السن لإلقائه في المصرف المائي المجاور لمسكنها، لتدعي أن المولود لم يكن حيا.









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واستمعت المحكمة إلى أقوال النقيب محمد عادل سيد معاون مباحث الواسطى، والذي أكد أن تقرير الطب الشرعي أثبت أن جثة الطفل حديث الولادة، مكتمل النمو، وأنه ولد حيا وتنفس الهواء الخارجي تنفسا كاملا.









كان مأمور مركز شرطة الواسطى، تلقى في نهاية عام 2019 بلاغا من الأهالي بعثورهم على جثة طفل حديث الولادة داخل كيس بلاستيكي ملقاة في مصرف اللبيني بعزبة النور التابعة لدائرة المركز.









انتقلت قوات الشرطة إلى موقع البلاغ، وجرى إيداع الجثة مشرحة مستشفى الواسطى المركزي شمال المحافظة .









وتبين من تحريات رجال المباحث، أن الجثة لطفل حديث الولادة تخلصت والدته منه بعد حملها سفاحا من صديقها في العمل وألقته في مصرف مجاور لمنزلها.