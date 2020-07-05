AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

أحمد عواض يتفقد قصر ثقافة مطروح استعدادا لعودة الأنشطة

الأحد 05/يوليه/2020 - 02:36 م
صدى البلد
Advertisements
جمال الشرقاوي
 قام د. أحمد عواض رئيس الهيئة بتفقد قصر ثقافة مرسى مطروح، وذلك ضمن عدد من الجولات التفقدية التى سيقوم بها فى مختلف الفروع الثقافية لمتابعة اتخاذ الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا استعدادا لبدء عودة النشاط فى 15 يوليو الجارى، فى ضوء استعدادات الهيئة العامة لقصور الثقافة لعودة تنفيذ الأنشطة الثقافية والفنية بمختلف مواقعها على مستوى الجمهورية.

تفقد رئيس الهيئة كل جوانب القصر للتأكد من وضع العلامات الإرشادية لدخول وجلوس رواد القصر، مؤكدا على ضروة اتخاذ كافة الإجراءات من ارتداء الكمامات والتباعد بين الرواد داخل قاعات الأنشطة والمكتبة والمسرح.

ووجه د. عواض لكل مديرى الأفرع الثقافة بضرورة التشديد على تنفيذ الإجراءات الوقائية ضد الفيروس حسب طبيعة كل موقع، كما أكد ضرورة الانتهاء من تنفيذ هذه الإجراءات قبل الموعد المحدد لبدء النشاط بوقت كاف.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

انتزاع الشقق المغلقة لأكثر من 3 سنوات من المستأجر.. تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم

في ذكرى وفاة عبد السلام النابلسي .. تعرض للإفلاس وهذا الفنان تكفل بمصاريف دفنه

بشروط محددة.. الرقابة المالية تعلن عن وظائف محامين للعمل بالإدارة القانونية والإدارات المختلفة بالهيئة

وفاة رجاء الجداوي.. توقف عضلة القلب وتمكن كورونا من الرئة السبب

بعد وفاة رجاء الجداوي.. لهذه الأسباب فشل علاج كورونا ببلازما المتعافين

أفضل الأدعية للميت في قبره .. رددها لكل عزيز فارق الحياة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمرضى السكري .. تناول كوبا من الكركديه يوميًا وشاهد النتيجة

لماذا كتب على جثمان رجاء الجداوي "احذر خطر الإصابة بالعدوى"؟

دلال عبد العزيز وميرفت أمين وبوسي شلبي أبرز الحاضرين في جنازة رجاء الجداوي