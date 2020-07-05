أحمد عواض يتفقد قصر ثقافة مطروح استعدادا لعودة الأنشطة

قام د. أحمد عواض رئيس الهيئة بتفقد قصر ثقافة مرسى مطروح، وذلك ضمن عدد من الجولات التفقدية التى سيقوم بها فى مختلف الفروع الثقافية لمتابعة اتخاذ الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا استعدادا لبدء عودة النشاط فى 15 يوليو الجارى، فى ضوء استعدادات الهيئة العامة لقصور الثقافة لعودة تنفيذ الأنشطة الثقافية والفنية بمختلف مواقعها على مستوى الجمهورية .





تفقد رئيس الهيئة كل جوانب القصر للتأكد من وضع العلامات الإرشادية لدخول وجلوس رواد القصر، مؤكدا على ضروة اتخاذ كافة الإجراءات من ارتداء الكمامات والتباعد بين الرواد داخل قاعات الأنشطة والمكتبة والمسرح.





ووجه د. عواض لكل مديرى الأفرع الثقافة بضرورة التشديد على تنفيذ الإجراءات الوقائية ضد الفيروس حسب طبيعة كل موقع، كما أكد ضرورة الانتهاء من تنفيذ هذه الإجراءات قبل الموعد المحدد لبدء النشاط بوقت كاف.