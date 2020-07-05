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أخبار العالم

تركيا توقف ضخ المياه عن مدينة الحسكة السورية ومحيطها

الأحد 05/يوليه/2020 - 04:06 م
صدى البلد
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دعاء أبوهشيمة
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن تركيا أوقفت ضخ المياه عن محطة علوك التي تغذي مدينة الحسكة ومحيطها.

ووفقا لموقع "المرصد السوري"، تعمدت القوات التركية مجددا  وقف ضخ المياه عن محطة علوك، التي تغذي مدينة الحسكة ومناطق بمحيطها وريفها.

وأشار المرصد ، إلى أن هذه المرة هي السابعة منذ سيطرة القوات التركية على المحطة الواقعة بريف الحسكة الشمالي.

ووفقا لـ المرصد السوري، عاودت القوات التركية قطع المياه عن مدينة الحسكة ومناطق بمحيطها وريفها، منذ مايو الماضي، عبر إيقاف عمل "محطة علوك" التي تغذي المنطقة، في حادثة باتت تتكرر بشكل دوري.

وفي سياق المتصل، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الاحد، استهداف القوات التركية لشاحنة تجارية على طريق الحسكة – حلب الدولي المعروف بـ اتستراد الـ “M4″، ما أدى لاحتراق الشاحنة وسقوط جرحى، يذكر أن الاتستراد جرى فتح مؤخرًا أمام حركة المدنيين والحركة التجارية بضمانة من القوات الروسية.
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