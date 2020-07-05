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أخبار البلد

قضى 133 يوما فقط في خدمة الكهنوت.. وفاة كاهن في أسوان بكورونا عن عمر 38 عاما

الأحد 05/يوليه/2020 - 04:30 م
القس جرجس سدمن
القس جرجس سدمن
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سامح سلام
قدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية خالص العزاء لنيافة الأنبا هدرا مطران إيبارشية أسوان ولمجمع كهنة الإيبارشية، في رحيل الأب القس جرجس سدمن، ويلتمس عزاءً لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية: رحل عن عالمنا اليوم الأب المبارك القس جرجس سدمن كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بقرية اللديد بمركز إدفو التابع لإيبارشية أسوان إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد COVID-19.

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وأضاف أن الكاهن المتنيح  قضى في خدمة الكهنوت ١٣٣ يومًا فقط حيث تمت سيامته يوم أحد رفاع الصوم الكبير  في ٢٣ فبراير الماضي وهو يبلغ من العمر حوالي ٣٨ سنة حيث ولد يوم ٣ أكتوبر ١٩٨٢.

وتابع : الأب الراحل القس جرجس أصيب يوم ١٧ يونيو الماضي بالفيروس المنتشر حاليًا، بأماكن عديدة في مصر والعالم، وظل يعاني منه حتى رحيله صباح اليوم.
وألقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كلمة روحية، الأحد،  ضمن حلقات "معا بنفس واحدة" والتى تبث على مدار أيام صوم الرسل والذي ينتهى بتذكار استشهاد الرسولين بطرس وبولس في الثاني عشر من يوليو الجارى.

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