قضى 133 يوما فقط في خدمة الكهنوت.. وفاة كاهن في أسوان بكورونا عن عمر 38 عاما

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية خالص العزاء لنيافة الأنبا هدرا مطران إيبارشية أسوان ولمجمع كهنة الإيبارشية، في رحيل الأب القس جرجس سدمن، ويلتمس عزاءً لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.





وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية: رحل عن عالمنا اليوم الأب المبارك القس جرجس سدمن كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بقرية اللديد بمركز إدفو التابع لإيبارشية أسوان إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد COVID-19.





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وتابع : الأب الراحل القس جرجس أصيب يوم ١٧ يونيو الماضي بالفيروس المنتشر حاليًا، بأماكن عديدة في مصر والعالم، وظل يعاني منه حتى رحيله صباح اليوم.