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أخبار البلد

بعد 55 عاما في الخدمة الكهنوتية.. البابا تواضروس يعزي أسقف المنيا في وفاة القمص يوسف نصيف

الأحد 05/يوليه/2020 - 01:35 م
صدى البلد
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سامح سلام
قدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية خالص العزاء لنيافة الأنبا مكاريوس الأسقف العام لإيبارشية المنيا وأبوقرقاص ولمجمع كهنة الإيبارشية، في نياحة الأب المبارك القمص يوسف نصيف مقار، ويلتمس عزاءً لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

ورحل عن عالمنا بشيخوخة صالحة الأب الشيخ القمص يوسف نصيف، كاهن كنيسة القديس مار مرقس الرسول (مقر المطرانية بالمنيا)، عن عمر تجاوز الـ ٨٠ سنة بعد أن قضى في الخدمة الكهنوتية بقرية عزبة المصاص ومدينة المنيا، أكثر من ٥٥ سنة.

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ولد الأب الراحل في ٢٧ يناير ١٩٤٠، وحصل على بكالوريوس الكلية الاكليريكية بالأنبا رويس عام ١٩٦٣، وتمت سيامته كاهنًا بيد المتنيح الأنبا ساويرس مطران المنيا والأشمونين على كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بعزبة المصاص يوم ١٢ مارس ١٩٦٥.

كما تمت رسامته قمصًّا على كنيسة القديس مارمرقس الرسول بمدينة المنيا بيد المتنيح الأنبا أرسانيوس مطران المنيا وأبوقرقاص يوم ٢١ مارس ١٩٩٦.

وألقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كلمة روحية، الأحد،  ضمن حلقات "معا بنفس واحدة" والتى تبث على مدار أيام صوم الرسل والذي ينتهى بتذكار استشهاد الرسولين بطرس وبولس في الثاني عشر من يوليو الجارى.

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