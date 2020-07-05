تنفيذ ١٣ قرار إزالة على أملاك الدولة بالأقصر.. صور

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية بشمال الاقص اليوم الاحد حملة إزالة داخل نطاق الوحدة المحلية والقرى التابعة للمركز، وتم خلالها تنفيذ عدد 13 قرار ازالة تتضمن حالتين عبارة عن اسوار .





وأوضح العقيد احمد الهوارى انه تعذر تنفيذ ٩ قرارات أخرى لكون المنازل مأهولة بالسكان.





اقرا ايضا : تعرف على أسماء الوحدات الصحية لتطعيم شلل الأطفال بالأقصر





تمت اعمال الازالة تحت إشراف يوسف جلال نائب رئيس المركز وحضور رؤساء القرى وبالتنسيق مع قوات الأمن بقيادة اللواء عصام مهنا مساعد مدير الامن والنقيب احمد حسين رئيس مباحث طيبة والنقيب احمد الجمل رئيس نقطة الزينية بالإنابة والقوة المرافقة له ومسؤل التنظيم بالمركز محمد سعدي.



