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محافظات

تنفيذ ١٣ قرار إزالة على أملاك الدولة بالأقصر.. صور

الأحد 05/يوليه/2020 - 06:02 م
تنفيذ ١٣ قرار ازالة
تنفيذ ١٣ قرار ازالة على أملاك الدولة بالأقصر..صور
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شمس يونس
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية بشمال الاقص اليوم الاحد حملة إزالة داخل نطاق الوحدة المحلية والقرى التابعة للمركز، وتم خلالها تنفيذ عدد 13 قرار ازالة تتضمن حالتين عبارة عن اسوار . 

وأوضح العقيد احمد الهوارى انه تعذر تنفيذ ٩ قرارات أخرى لكون المنازل مأهولة بالسكان.


تمت اعمال الازالة تحت إشراف يوسف جلال نائب رئيس المركز  وحضور رؤساء القرى وبالتنسيق مع قوات الأمن بقيادة اللواء عصام مهنا مساعد مدير الامن والنقيب احمد حسين رئيس مباحث طيبة والنقيب احمد الجمل رئيس نقطة الزينية بالإنابة والقوة المرافقة له  ومسؤل التنظيم بالمركز محمد سعدي.

جاء ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بتنفيذ قرارات الازالة للتعديات على أراضي املاك الدولة لضمان استرجاع حق الدولة.
تنفيذ ١٣ قرار إزالة على أملاك الدولة بالأقصر.. صور
تنفيذ ١٣ قرار إزالة على أملاك الدولة بالأقصر.. صور
تنفيذ ١٣ قرار إزالة على أملاك الدولة بالأقصر.. صور
تنفيذ ١٣ قرار إزالة على أملاك الدولة بالأقصر.. صور
تنفيذ ١٣ قرار إزالة على أملاك الدولة بالأقصر.. صور
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