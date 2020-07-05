"الغذاء والدواء" الأمريكية ترفض التعليق على تصريحات ترامب بشأن 99% من حالات كورونا

رفض ستيفن هان مفوض إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، الدفاع عن أو انتقاد ادعاءات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن 99% من حالات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" غير ضارة على الإطلاق.









وأضاف هان عضو فرقة العمل المعينة بمواجهة كورونا في البيت الأبيض، في تصريحات لشبكة "سي ان ان" الأمريكية، أنه لن يدخل في إشكالية حول من هو على صواب ومن هو على خطأ، وذلك بعدما تم الضغط عليه بشأن تعليقات ترامب.









لكن المسؤول الأمريكي وصف الفيروس والطفرة الأخيرة في حالات الإصابة، بأنها "مشكلة خطيرة" تهدد الولايات المتحدة.









وأضاف "يجب أن نفعل شيئا لوقف المد والجزر .. في وسعنا القيام بهذا من خلال اتباع التوجيهات من فرقة العمل في البيت الأبيض ومركز السيطرة على الأمراض"، وتابع "على الناس أن يأخذوا الأمر على محمل الجد".









كان ترامب ذكر خلال خطاب يوم الاستقلال أن الاختبارات الأخيرة أظهرت أن الإصابات بكورونا "غير ضارة تماما".







