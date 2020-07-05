40 سيارة إسعاف تنقل جثث مرتزقة أردوغان بعد ضربة قاعدة الوطية.. شاهد

نشرت وسائل إعلام ليبية مقطعا متداولا على مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا لنحو 40 سيارة إسعاف ترافقها الحراسة أمام مقبرة طريق الشط في طرابلس، بعد ساعات من ضربة جوية استهدفت قاعدة الوطية









وبدا أن سيارات الإسعاف تقل جثث مرتزقة ميليشيات حكومة الوفاق الموالية للنظام التركي لدفنهم، فيما لم يتسن التأكد بشكل مستقل من صحة المقطع.









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بدوره، أكد الجيش الوطني الليبي استهداف 9 مواقع في قاعدة الوطية مما أدى إلى تدمير نحو 80% من الأهداف.





وأوضح مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب، الأحد، أنه لا يمكن للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن يكسب من المغامرة العسكرية في ليبيا.









وفي وقت سابق، اعترفت تركيا بأن الغارات الجوية التي استهدفت قاعدة الوطية العسكرية في ليبيا، دمرت منظومة دفاع جوي تركية.









وتسيطر مليشيات حكومة الوفاق الليبية في طرابلس على قاعدة الوطية بعد انسحاب تكتيكي سابق للجيش الوطني الليبي منها.







