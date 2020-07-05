السبب الحقيقي وراء تجديد عقد فايلر مع الأهلي.. فيديو

أكد سمير كمونة، نجم الأهلي السابق، أن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأحمر، قطع الشك باليقين بعد التجديد للقلعة الحمراء لمدة موسم.
وقال كمونة فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten"، إن جماهير النادي الأهلي تريد الحصول على بطولة دوري أبطال أفريقيا سواء مع فايلر أو غيره، وهو مدير فني مميز والجميع أشاد بأداء الفريق تحت قيادته.
وأضاف: "تفاهم مجلس إدارة الأهلي مع فايلر وراء تجديد عقده، وأشعر بأن فايلر قادر على التتويج بـ دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم والموسم المقبل أيضًا".
ويقود رينيه فايلر تدريبات الفريق يوم الثلاثاء المقبل على ملعب التتش بالجزيرة بعد عودته يوم الاثنين المقبل،استعدادا لاستئناف الدوري، حيث قضى السويسري فترة من الراحة والإجازة مع أسرته خلال الفترة الماضية.
وكان أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي قد أعلن مساء الثلاثاء الماضي عن تجديد رينيه فايلر لتعاقده مع النادي الأهلي لمدة موسم، بحيث ينتهي عقده الجديد بنهاية آخر مباراة في موسم 2020-2021.