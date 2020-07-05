السبب الحقيقي وراء تجديد عقد فايلر مع الأهلي.. فيديو

ويقود رينيه فايلر تدريبات الفريق يوم الثلاثاء المقبل على ملعب التتش بالجزيرة بعد عودته يوم الاثنين المقبل،استعدادا لاستئناف الدوري، حيث قضى السويسري فترة من الراحة والإجازة مع أسرته خلال الفترة الماضية.





وكان أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي قد أعلن مساء الثلاثاء الماضي عن تجديد رينيه فايلر لتعاقده مع النادي الأهلي لمدة موسم، بحيث ينتهي عقده الجديد بنهاية آخر مباراة في موسم 2020-2021.



