اتحاد الكرة: فايلر يخضع لمسحة كورونا عقب عودته إلى مصر.. فيديو

أكد محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باللجنة الخماسية، أنه على النادي الأهلي تطبيق الاجراءات الاحترازية على رينيه فايلر المدير الفني للفريق، عقب عودته من سويسرا.





وقال سلطان خلال تصريحاته ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد:" لابد ان يجري فايلر مسحة عقب عودته إلى مصر للاطمئنان على نفسه، وذلك قبل ان يخالط أحد من لاعبي النادي الأهلي".









وأضاف أن المنتخب الوطني سيخضع لنفس الإجراءات الاحترازية في الأندية خلال الفترة الماضية وذلك للاطمئنان علهيم خلال الفترة المقبلة.





وأتم أن عدد إصابات كورونا في الدوري وصل 27 حالة حتى الان.



