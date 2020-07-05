أخبار الرياضة.. إصابة أخرى بـ كورونا في الزمالك.. محمد صلاح يحقق إنجازا جديدا.. مفاجأة من مرتضى منصور

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الأحد، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:





كشف مصدر بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن إصابة كريم بامبو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بفيروس كورونا.





خسر نادي مانشستر سيتي بشكل مفاجئ من نظيره ساوثهمبتون، بهدف، في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.





أعلن المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك ، عن مفاجآت لجمهور النادي .





قاد لاعبنا المصري محمد صلاح، فريقه ليفربول، لتحقيق انتصار صعب، على حساب نظيره نادي أستون فيلا، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم " بريميرليج".



