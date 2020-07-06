الخرطوم: قدمنا شرحا لأثر سد النهضة على السودان.. وتواصل الاجتماعات مع المراقبين غدا

تواصلت أمس مفاوضات سد النهضة الإثيوبي بلقاء بين الجانب السوداني وفريق المراقبين المعزز من قبل الاتحاد الافريقي بمشاركة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وقدم الجانب السوداني شرحا لوجهات نظره والمحطات الرئيسية للمفاوضات الثلاثية بين السودان ومصر وإثيوبيا منذ عام 2011.





كما قدم الوفد السوداني شرحا لأثر سد النهضة على السودان والدول الاخرى وفق الدراسات السودانية في هذا المجال، وذلك وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السودانية.





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كما تم عرض النقاط الفنية المحدودة المختلف عليها والتي يمكن تجاوزها بالتفاوض إضافة للقضايا القانونية المعلقة ومقترحات السودان المنصفة والمتوازنة لحل كافة القضايا الفنية والقانونية العالقة.





وأجاب الجانب السوداني على العديد من الأسئلة والاستفسارات التي طرحها المراقبون.





هذا وتتواصل المفاوضات اليوم بـ اجتماع يضم المراقبين ووفود الدول الثلاث.





وكان المراقبون قد اجتمعوا بوفدي كل من مصر وإثيوبيا كل على حدة في وقت سابق.

