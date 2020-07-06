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رياضة

معتصم سالم يكشف سبب فشل انتقاله إلى الأهلي في 2010

الإثنين 06/يوليه/2020 - 04:11 ص
معتصم سالم - الإسماعيلي
معتصم سالم - الإسماعيلي
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أحمد هاني

أكد المعتصم سالم لاعب الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق انه يشعر بالندم ندمت بسبب رحيله عن الإسماعيلي، وليس عدم الانضمام للأهلي أو الزمالك.

وأضاف سالم في تصريحات مع برنامج "جمهور التالتة"، على  قناة "أون تايم سبورت"، ندمت على ترك النادي الإسماعيلي، وكثرة تغيير مجالس الإدارة سبب عدم الاستقرار والفشل في التتويج بأي بطولة.

وتابع: "اخترت الأهلي من منطلق الاستقرار، بجانب أنني لم أكن احتاج فترة لأنسجم، لأن غالبية اللاعبين أعرفهم جيدًا، وأصدقاء لي".

وأردف: "الزمالك في هذا التوقيت كان يعاني من مشاكل كثيرة، واللاعبون في المنتخب كانوا يتحدثون معنا عن الأزمات، بجانب أن الجماهير كانت تهاجمهم بسبب سوء النتائج".

وكشف عن سبب فشل إنتقاله إلى الأهلي قائلا: "أخذت موعد التمرين مع الأهلي، والأمور كلها كانت قد انتهت، والإسماعيلي وافق على بيعي، ولكن إداريين الأهلي كانوا يريدون قرار الاستغناء من إدارة الدراويش مكتوبًا، فرفضت الإدارة".

واختتم: "لم أحزن بسبب عدم انتقالي لـ الأهلي، وعدت سريعًا لتدريبات الإسماعيلي، وشاركت في أول مباراة مع الفريق، وكانت أمام المارد الأحمر، وسجلت هدفا في مرماه".

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