بتكلفة 86 مليار جنيه.. رسلان: تطور غير مسبوق في السكة الحديد قريبا

قال أشرف رسلان، رئيس هيئة سكك حديد مصر، إن الدولة وقيادتها تولي اهتماما كبيرا لقطاع النقل في الدولة وفي كل أنحاء الجمهورية، وخاصة قطاع السكة الحديد من جرارات وقطارات وتجديد المنظومة بشكل كامل بما فيها العنصر البشري، وتم على هامش ذلك الاهتمام العديد من الاتفاقيات والصفقات.





وتابع رسلان، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة اكسترا نيوز"، أن من تلك التعاقدات توريد 110 جرارات، واعادة تأهيل 81 جرارا، وعقود توريد قطع غيار وصيانة ودعم فني لمدة 15 عاما بإجمالي 2 مليون دولار.





وأضاف رئيس هيئة السكك الحديد، أن إجمالي التعاقدات والتطوير في هيئة السكة الحديد 86 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنه تم استقبال 22 عربة ركاب جديدة الأسبوع الماضي للدرجة الثالثة.





وأشار إلى أن هذه الدفعة واحدة من ضمن دفعات عقد توريد 1300 عربية جديدة وهو من أكبر العقود توريد عربات السكة الحديد في تاريخها وإجمالي تكلفتها مليار و16 مليون يورو، لافتًا إلى أن خلال الأيام القادمة سيتم استلام 19 عربة أخرى وتتوالى الدفعات بشكل شهري وهذا لتطوير أسطول عربات ركاب قطارات السكة الحديد.



