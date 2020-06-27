مكنش فيه تطوير.. أحمد موسى: السكك الحديد شهدت كارثة أيام حكم الإخوان.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه في عام 2012 أيام حكم الإخوان كان لدينا كارثة كبيرة في السكك الحديد .





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" السكك الحديد كانت منهارة في حكم الإخوان ولم يكن هناك تطوير على الإطلاق ".





وتابع :" جماعة الإخوان الإرهابية عندما كانت على رأس الحكم في مصر في 2012 لم تهتم بأي قطاع في مصر".





وقارن أحمد موسى بين حال القطارات والسكك الحديد أيام حكم مرسي، والتطوير الهائل الذي يشهده القطاع في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ".





وأكمل :" لازم نقارن بين الوضع الأن وفترة حكم الإخوان الذين سعوا إلى تدمير مصر ".



