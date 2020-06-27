AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مكنش فيه تطوير.. أحمد موسى: السكك الحديد شهدت كارثة أيام حكم الإخوان.. فيديو

السبت 27/يونيو/2020 - 09:47 م
صدى البلد
Advertisements
هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى،  إنه في عام 2012  أيام حكم الإخوان كان لدينا كارثة كبيرة في السكك الحديد .

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" السكك الحديد كانت منهارة في حكم الإخوان ولم يكن هناك تطوير على الإطلاق ".

وتابع :"   جماعة الإخوان الإرهابية عندما كانت على رأس الحكم في مصر في 2012 لم تهتم بأي قطاع في مصر".

وقارن  أحمد موسى بين حال القطارات والسكك الحديد أيام حكم مرسي، والتطوير الهائل الذي يشهده القطاع في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ".

وأكمل :"   لازم نقارن بين الوضع الأن وفترة حكم الإخوان الذين سعوا إلى تدمير مصر ".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد موسى يقارن بين فوضى الإخوان في 2011 وتطوير ميدان التحرير في عهد الرئيس

وزارة النقل تواصل تطوير أسطول السكك الحديدية لتحسين الخدمة المقدمة للركاب.. فيديو

أحمد موسى: أحمد مكي وشقيقه عملا على تدمير القضاء في عهد الإخوان.. فيديو

أحمد موسى: مرسي لم يحكم .. والشعب عزل الإخوان في 30 يونيو.. فيديو

أحمد موسى: لأول مرة في التاريخ يتم حصار الكاتدرائية بالعباسية في عهد الجاسوس مرسي

درجة ثالثة مكيفة.. أحمد موسى: مصر مستمرة في تطوير السكك الحديدية.. فيديو

ترشيحاتنا

بفستان لافت.. أديل تخطف قلوب متابعيها في أحدث ظهور

حريق شقة بـ عمارات العبور.. الجيران: شاهدنا عجوزا يستغيث ولم نستطع إنقاذه| تفاصيل

"البحوث الإسلامية" توضح حكم التباعد بين المصلين في صفوف الصلاة

كذبوا الكذبة وصدقوها.. يوسف الشريف: أرفض المشاهد الساخنة في أعمالي

الفيروس بدأ يضعف.. هانى الناظر: نسبة الشفاء من كورونا سترتفع خلال الفترة المقبلة بسبب الحر

حريق هائل في شقة سكنية بعمارات العبور .. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان لافت.. أديل تخطف قلوب متابعيها في أحدث ظهور

لو هتسافري.. نصائح عند اختيار الملابس

تجاهلت شائعة حملها.. ياسمين عبدالعزيز بصحبة زوجها أحمد العوضى فى أحدث ظهور