لا يصلح فى 5 حالات... تعرف على الطريقة الصحيحة لـ قياس الوزن

قياس الوزن من الأمور التى يحرص الكثير من الأشخاص على عملها لمعرفة النظام الغذائي الذي يجب اتباعه، وكثيرًا ما يصدمنا قياس أوزاننا عندما نجدها مختلفة، فلا يعرف الكثير من الأشخاص أن هناك بعض الشروط التى يجب إتباعها قبل قياس الوزن.
قدمت الدكتورة سهام سوقية، أستشارى التغذية، أبرز التعليمات التى يجب مراعاتها و إتباعها عند قياس الوزن حتى تحصل على وزنك الصحيح، وتتمثل فى ...
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