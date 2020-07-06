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مرأة

لا يصلح فى 5 حالات... تعرف على الطريقة الصحيحة لـ قياس الوزن

الإثنين 06/يوليه/2020 - 10:32 ص
قياس الوزن
قياس الوزن
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هاجر هانئ
قياس الوزن من الأمور التى يحرص الكثير من الأشخاص على عملها لمعرفة النظام الغذائي الذي يجب اتباعه، وكثيرًا ما يصدمنا قياس أوزاننا عندما نجدها مختلفة، فلا يعرف الكثير من الأشخاص أن هناك بعض الشروط التى يجب إتباعها قبل قياس الوزن.

قدمت الدكتورة سهام سوقية، أستشارى التغذية، أبرز التعليمات التى يجب مراعاتها و إتباعها عند  قياس الوزن  حتى تحصل على وزنك الصحيح، وتتمثل فى ...

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