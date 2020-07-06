لجان الثانوية العامة تستمر في استلام كراسات امتحان الدين والاقتصاد والإحصاء غدا

أكد الدكتور رضا حجازى، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم ، أنه سيتم غدا الثلاثاء منح فرصة جديدة لتسليم كراسات امتحاني التربية الدينية والاقتصاد والاحصاء من طلاب الثانوية العامة الذين تخلفوا عن تسليمها الخميس الماضي في لجان امتحانات الثانوية العامة
وقال رئيس عام امتحانات الثانوية العامة : أن أي طالب ثانوية عامة فقد كراسة الامتحان الخاصة بالمواد التي لا تضاف للمجموع المقرر امتحانه من المنازل ، عليه يقوم بتحرير محضر في قسم الشرطة .
وشدد رئيس عام امتحانات الثانوية العامة على ضرورة أن يقوم الطالب في هذه الحالة ، بتقديم طلب إلى الوزارة للنظر في تسليمه بوكليت آخر.
وكانت قد قامت الخميس الماضي ، لجان امتحانات الثانوية العامة بإستلام كراسات الامتحان الخاص بالمواد التي لا تضاف للمجموع (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء) مع تسليمهم إيصال استلام يفيد بذلك.
ومن المقرر أن يتسلم طلاب الثانوية العامة بوكلت امتحان التربية الوطنية يوم 14 يوليو 2020 للاجابة عليه من المنزل ، ثم يعيدوا تسليمه بعد الاجابة عليه يوم 19 يوليو 2020
ويؤدي طلاب الثانوية العامة ، غدا الثلاثاء الموافق 7 يوليو 2020 ، الامتحان في مادتي الفيزياء للشعبة العلمية ومادة التاريخ للشعبة الأدبية.
كما يؤدي طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) في نفس اليوم ، الامتحان في مادة مقاييس الفهم (الكيمياء).
وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة تسير بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات.
وأضاف قائلا : ستقوم غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان الساعة السابعة والنصف صباحًا.