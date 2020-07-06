AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

لجان الثانوية العامة تستمر في استلام كراسات امتحان الدين والاقتصاد والإحصاء غدا

الإثنين 06/يوليه/2020 - 10:19 ص
الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي
Advertisements
ياســـمين بدوي
أكد الدكتور رضا حجازى، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم ، أنه سيتم غدا الثلاثاء منح فرصة جديدة لتسليم كراسات امتحاني التربية الدينية والاقتصاد والاحصاء من طلاب الثانوية العامة الذين تخلفوا عن تسليمها الخميس الماضي في لجان امتحانات الثانوية العامة 

وقال رئيس عام امتحانات الثانوية العامة : أن أي طالب ثانوية عامة فقد كراسة الامتحان الخاصة بالمواد التي لا تضاف للمجموع المقرر امتحانه من المنازل ، عليه يقوم بتحرير محضر في قسم الشرطة .

وشدد رئيس عام امتحانات الثانوية العامة على ضرورة أن يقوم الطالب في هذه الحالة ، بتقديم طلب إلى الوزارة للنظر في تسليمه بوكليت آخر.


وكانت قد قامت الخميس الماضي ، لجان امتحانات الثانوية العامة بإستلام كراسات الامتحان الخاص بالمواد التي لا تضاف للمجموع (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء) مع تسليمهم إيصال استلام يفيد بذلك.

ومن المقرر أن  يتسلم طلاب الثانوية العامة بوكلت امتحان التربية الوطنية يوم 14 يوليو 2020 للاجابة عليه من المنزل ، ثم يعيدوا تسليمه بعد الاجابة عليه يوم 19 يوليو 2020

ويؤدي طلاب الثانوية العامة ، غدا الثلاثاء الموافق 7 يوليو 2020 ، الامتحان في مادتي الفيزياء للشعبة العلمية ومادة التاريخ للشعبة الأدبية.

كما يؤدي طلاب الثانوية العامة  بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) في نفس اليوم ، الامتحان في مادة مقاييس الفهم (الكيمياء).


وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة تسير بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات.

وأضاف قائلا : ستقوم غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان الساعة السابعة والنصف صباحًا. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التعليم: رسوب أي طالب ثانوية عامة يتجاهل تسليم كراسات امتحانات المواد غير المضافة للمجموع

جدول مواعيد تسليم امتحانات المواد غير المضافة للمجموع لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها

جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 بعد التعديل ومواعيد تسليم كراسات المواد غير المضافة للمجموع

قبل انطلاقها الأحد.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 "النهائي"

التعليم: ضبطنا 3 حالات غش بالموبايل في لجان الثانوية العامة اليوم

تنبيه عاجل من التعليم لطلاب الثانوية العامة بشأن المواد غير المضافة للمجموع

ترشيحاتنا

العالم ليس بحاجة لديكتاتور مجنون.. كيف يهدد أردوغان الشرق الأوسط بتهوره وأحلامه التوسعية؟

أحمد الميرغني: الأهلي لا يقف بجوار أبنائه والدليل عاشور.. وتعرضت لظلم في الحياة الرياضية

لحظة طرد مسافر من رحلة جوية قبل إقلاعها بسبب كمامة .. شاهد

أخبار الرياضة .. مفاجأة مرتضى منصور لجمهور الزمالك .. والأهلي ينهي الصفقة السوبر والإعلان عنها خلال أيام

سياحة فاخرة.. مشروع عملاق للسعودية على البحر الأحمر

تمهيدا لافتتاحه.. رئيس الوزراء يتفقد المقر الجديد للإدارة العامة لمرور الجيزة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة طرد مسافر من رحلة جوية قبل إقلاعها بسبب كمامة .. شاهد

خلال نزهة ترفيهية في أريزونا .. سيلفي يقتل امرأة خمسينية

فى عيد ميلادها.. 10 إطلالات جريئة عرضت غادة عبد الرازق للانتقادات