لجان الثانوية العامة تستمر في استلام كراسات امتحان الدين والاقتصاد والإحصاء غدا

أكد الدكتور رضا حجازى، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم ، أنه سيتم غدا الثلاثاء منح فرصة جديدة لتسليم كراسات امتحاني التربية الدينية والاقتصاد والاحصاء من طلاب الثانوية العامة الذين تخلفوا عن تسليمها الخميس الماضي في لجان امتحانات الثانوية العامة

وقال رئيس عام امتحانات الثانوية العامة : أن أي طالب ثانوية عامة فقد كراسة الامتحان الخاصة بالمواد التي لا تضاف للمجموع المقرر امتحانه من المنازل ، عليه يقوم بتحرير محضر في قسم الشرطة .





وشدد رئيس عام امتحانات الثانوية العامة على ضرورة أن يقوم الطالب في هذه الحالة ، بتقديم طلب إلى الوزارة للنظر في تسليمه بوكليت آخر.





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وكانت قد قامت الخميس الماضي ، لجان امتحانات الثانوية العامة بإستلام كراسات الامتحان الخاص بالمواد التي لا تضاف للمجموع (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء) مع تسليمهم إيصال استلام يفيد بذلك.



