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رئيس الوزراء يتفقد مشروع إنشاء 2500 وحدة سكنية بديلة لسكان العشوائيات بمدينة حدائق أكتوبر.. ومدبولي: الرئيس يتابع ملف تطوير العشوائيات بصورة مستمرة

الإثنين 06/يوليه/2020 - 05:00 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
مدبولى يشيد بالمشروع ويوجه الشكر للجهات المنفذة: الرئيس يتابع تنفيذ وحدات تليق بالمواطن

وزير الإسكان:
المشروع سيتم تخصيصه كسكن بديل بضوابط محددة لسكان المناطق العشوائية بالجيزة ومنها "سن العجوز"
متوسط نسبة الإنجاز العيني للمشروع تبلغ 37% والبدء في المرافق
تسليم 18 عمارة سكنية من المشروع في 30 سبتمبر المقبل و 19  في 30 أكتوبر
تسليم 14 عمارة في 30 نوفمبر و7 عمارات في 30 ديسمبر 


تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، ومسئولو وزارة الاسكان مشروع إنشاء 2500 وحدة سكنية، الذي يتم تنفيذه بنموذج الإسكان الاجتماعي ذي الطابع الحديث، في منطقة حديقة الجيزة بمدينة حدائق أكتوبر، ليستفيد به سكان المناطق العشوائية بمحافظة الجيزة.


وقبل بدء جولته بالمشروع، اطمأن رئيس مجلس الوزراء على التزام جميع العاملين باتباع الإجراءات الوقائية لعدم الإصابة بفيروس كورونا، حفاظًا على أرواحهم، وضمانًا لسلامتهم، وهو ما أكده وزير الإسكان من أنه تم التنبيه على الشركات العاملة في المشروع لتوفير مواد التطهير والتعقيم اللازمة والمهمات الوقائية، في إطار دفع عجلة العمل بجميع المشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وخلال جولته بموقع المشروع والوحدات السكنية التي يجري تشطيبها داخليًا، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا المشروع يأتي في إطار المشروعات التي يتم تخصيصها كسكن بديل لسكان المناطق العشوائية غير الآمنة، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع ملف تطوير العشوائيات بصورة مستمرة مع الحكومة لتوفير أماكن كاملة الخدمات تليق بالمواطن المصرى.
وأشاد رئيس الوزراء بتنفيذ المشروع، ووجه الشكر للجهات المنفذة على جودة التشطيب، مؤكدا أن هذا المشروع يقع فى منطقة مميزة، ومؤكدا على سرعة الانتهاء من التنفيذ. 

من جانبه، أشار وزير الإسكان إلى أن هذا المشروع سيتم تخصيصه كسكن بديل بضوابط محددة لسكان المناطق العشوائية التي يتم تطويرها بمحافظة الجيزة، ومنها أهالي منطقة سن العجوز، كما أطلع رئيس الوزراء على الموقف التنفيذي لوحدات المشروع والتوقيتات الزمنية المحددة للانتهاء منه، لافتًا إلى أن متوسط نسبة الإنجاز العيني للمشروع تبلغ 37%، وجار البدء في أعمال المرافق بعد اعتماد اللوحات التنفيذية.

كما شرح الدكتور عاصم الجزار الموقف التنفيذي لكل من أعمال الأساسات، والهيكل الخرساني، والتشطيبات، منوهًا إلى أنه من المخطط تسليم 18 عمارة سكنية من المشروع في 30 سبتمبر المقبل، على أن يعقب ذلك تسليم 19 عمارة أخرى في 30 أكتوبر، ثم تسليم 14 عمارة في 30 نوفمبر، و7 عمارات في 30 ديسمبر من العام نفسه، بينما من المخطط أن يتم تسليم 24 عمارة في 30 يناير 2021، وسيكون تسليم آخر 22 عمارة بهذا المشروع في فبراير 2021.

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