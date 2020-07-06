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فن

بفستان برتقالي.. كارولين عزمي تتألق في أحدث ظهور لها

الإثنين 06/يوليه/2020 - 02:10 م
كارولين عزمي
كارولين عزمي
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة الشابة كارولين عزمى، عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير لها 

وظهرت كارولين عزمى فى الصورة بفستان برتقالي  ومكياج صاخب.

وحازت الصورة علي اعجاب متابعيها و جاءت تعليقات  كالتالى:
-جميلة جدا ، ربنا يحميكي ، قمر ما شاء اللة 



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يذكر أن كارولين عزمى شاركت في مسلسل "ونحب تانى ليه" رمضان ٢٠٢٠ .


مسلسل ونحب تانى ليه يعرض على قناة CBC، وCBC دراما، بطولة ياسمين عبد العزيز، سوسن بدر، كريم فهمى، شريف منير، تارا عماد، عماد رشاد، أحمد سعيد عبد الغنى، سمر مرسى، تأليف عمرو محمود يس، إخراج مصطفى فكرى، ومن إنتاج شركة سينرجى للإنتاج الفنى.
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