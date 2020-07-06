رئيس قبرص: تصاعد دور تركيا في ليبيا يعود لضعف الاتحاد الأوروبي

قال الرئيس القبرصى نيكوس اناستاسيادس، اليوم الاثنين، إن تصاعد الدور التركى فى سوريا وليبيا يعود لضعف الاتحاد الاوروبى.









وأضاف اناستاسيادس في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء القبرصية: "لا يمكن للاتحاد الأوروبي الوقوف مكتوف الأيدي أمام سلوك تركيا المضر".









وفي وقت سابق، دعا وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، الاتحاد الأوروبي إلى تحمل مسئوليته لاستعادة السلام في ليبيا.









وقال الوزير الإيطالي: "لا بد من استثمار الحوار السياسي للتوصل لحل تفاوضي ودائم للأزمة الليبية".









وأشار دى مايو، إلى أن عملية إيريني التي تهدف إلى مراقبة حركة السفن والطائرات، ومراقبة تنفيذ مهمة حظر توريد السلاح إلى ليبيا حسب مقررات الأمم المتحدة ستسهم بشكل كبير في جهود التهدئة.



