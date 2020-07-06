بتكلفة تقترب من نصف مليار جنيه.. محافظ بني سويف: الانتهاء من أعمال إنشاء 46 مدرسة.. وجارٍ العمل في 29 مدرسة أخرى

- بدء الاستعداد المبكر للعام الدراسي الجديد

- الانتهاء من أعمال الإنشاءات في 46 مدرسة بمحافظة بني سويف

- المحافظ: العمل يجرى حاليا في 29 مدرسة أخرى تضم 402 فصل دراسي





بدأت محافظة بني سويف في الاستعداد مبكرا للعام الدراسي الجديد بالعمل على تنفيذ خطة التوسع وإنشاء عدد من المدارس الجديدة والتوسع في بعض المدارس القائمة وإجراء إحلال كلي وجزئي لبعضها الآخر، حيث تم الانتهاء بالفعل من أعمال الإنشاءات لـ 46 مدرسة وجارٍ العمل حاليا في 29 مدرسة بقيمة إجمالية لكل الإنشاءات تصل إلى 484 مليونا و585 ألف جنيه.





وأعلن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الانتهاء من أعمال إنشاء 46 مدرسة ما بين (إنشاء جديد ، توسع، إحلال كلى، إحلال جزئي) بعدد 680 فصلا بقيمة إجمالية 285 مليونًا و925 ألف جنيه، نفذتها هيئة الأبنية التعليمية في إطار خطة المحافظة لاستكمال واقامة المشروعات التنموية والخدمية التي تعود بالنفع العام علي المواطنين، وتطوير المنظومة التعليمية والعمل علي زيادة أعداد الفصول الدراسية لخدمة أبنائنا الطلاب.





وأوضح المحافظ أنه تم الانتهاء من 7 مدارس في مركز بني سويف بإجمالي 129 فصلًا وهي (محمود حمد الرسمية للغات" إنشاء جديد"، موسى بن نصير للتعليم الأساسي"توسع"، ابشنا الابتدائية الجديدة "إحلال كلي"، باروط الرسمية لغات المتميزة "تعلية"، بني عفان الابتدائية بنات "توسع"، المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بني سويف" توسع".





وفي الواسطى تم الانتهاء من أعمال إنشاء 8 مدارس بإجمالي 104 فصل وهي (عزبة حميدة أبو حسن للتعليم الأساسي "توسع"، اليعقوبي الابتدائية رقم 1"توسع"، اطواب للتعليم الأساسي"توسع"، اطواب الرسمية لغات لجميع المراحل "إحلال جزئي"، جزيرة المساعدة الإبتدائية "توسع"، جزيرة المساعدة للتعليم الأساسي "توسع"، د.حازم قرني عبد المحسن الابتدائية "توسع" ، معصرة أبوصير الابتدائية 1 " تعلية وتوسع ".





وفي مركز ناصر تم الانتهاء من أعمال توسعة لعدد 4 مدارس بإجمالي 42 فصلًا وهي مدارس (جابر جاد الإعدادية الثانوية"، الشهيد محمد طه الساعي الإعدادية بنات، الزيتون الابتدائية المشتركة، عزبة محمد موسى الابتدائية المشتركة).





وفي مركز إهناسيا 6 مدارس بإجمالي 72 فصلًا وهي (إدراسيا للتعليم الأساسي "توسع"، سيد شعبان للتعليم الأساسي بإدراسيا" إنشاء جديد"،منشأة البديني الإعدادية "إنشاء جديد"، منشأة البديني الابتدائية"توسع"،محمود عبدالحكم الثانوية بمنشأة الحاج"إنشاء جديد" ، أبوهريرة للتعليم الأساسي " إنشاء جديد").





كما تم الانتهاء من أعمال الإنشاءات في 8 مدارس بمركز ببا بإجمالي 143 فصلًا(صالح قنديل ب"توسع"،جبل النور للتعليم الأساسي "توسع"،حطين للتعليم الأساسي بعزبة عرفة "إنشاء جديد"، الأمير أحمد شديد الابتدائية "تعلية وتوسع"، أمين الدكروري بعزبة نجيب للتعليم الأساسي"إنشاء جديد"،طنسا الابتدائية بنين"توسع"،أم المؤمنين(الابتدائية"توسع").





كما تم الانتهاء من أعمال الإنشاءات في 5 مدارس بسمسطا بإجمالي 70 فصلا، وتشمل مدارس (الزبير بن العوام للتعليم الأساسي "توسع"،كوم النور الجديدة للتعليم الأساسي "توسع" ،الكوم الأحمر للتعليم الأساسي" توسع"، عزبة نصير للتعليم الأساسي" إنشاء جديد"،بدهل الإعدادية الثانوية بنزلة سعيد "إنشاء جديد").





و8 مدارس في مركز الفشن بإجمالي 120 فصلًا وهي مدارس(سعد بن أبى وقاص الرسمية لغات المتميزة "توسع"، الشهيد فتحي عبد الصمد طه"توسع"،الفنت الرسمية لغات"إنشاء جديد"،شنرا الإعدادية بنين الجديدة"إنشاء جديد"،صفط العرفا الإعدادية المشتركة"توسع"،صفط العرفا الإبتدائية"تعلية"،منشأة عمرو الإعدادية"إحلال كلي"،الشهيد عماد ربيع محمد" توسع") .





في الوقت نفسه أشار المحافظ إلى أنه يجرى العمل حاليا في 29 مدرسة تضم 402 فصلًا دراسيًا بقيمة إجمالية 188 مليون و660ألف جنيه ،ما بين 12 مدرسة "إنشاء جديد" و11 مدرسة "توسع"، و4 مدارس"إحلال كلي" ، و2 مدرسة "إحلال جزئي".





وتشمل الاعمال الجارية حاليا 6 مدارس بالواسطى (اليرموك ثانوي عام"إنشاء جديد"،و5 مدارس"توسعات":معصرة أبوصير الابتدائية المشتركة، أشراف صفط الشرقية ت أ، أطواب للتعليم الأساسي بنين،معصرة أبوصير الإعدادية، عزبة حلمي ت أ).





3 مدارس بناصر"إنشاء جديد" وهي (المستشار زكريا عوض للتعليم الأساسي، الحمًام الثانوية العامة،بني عدي ت أ).

3 مدارس باهناسيا (سدمنت الجيل للثانوي العام، وخبيب بني عدي ت أ " إنشاء جديد"، وكوم الرمل ب م " توسع").





4 مدارس ببني سويف وهي (محمد أنورحسن للتعليم الأساسي،دموشيا الاعدادية طلبة عيد"توسع"، وعزبة عويس للتعليم الأساسي" توسع وتعلية"، عبد الصمد عبد الغني خليفة ت أ " إنشاء جديد") .





6 مدارس في مركز ببا (تل كفر منصور ت أ، أم القرى للتعليم الأساسي"إنشاء جديد"، والبرانقة الابتدائية بنات، البرانقة الابتدائية بنين و طوة للتعليم الأساسي "إحلال كلي"، والقدس الشريف ب " توسع").





3 مدارس في سمسطا (منشأة أبومليح الإعدادية "إحلال كلي" ، وكوم النور الابتدائية ، وقفطان الشرقية ت أ " إحلال جزئي".



