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رياضة

رغم خسارة استون فيلا من ليفربول..تريزجيه برفقة محمد صلاح

الإثنين 06/يوليه/2020 - 02:58 م
صدى البلد
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منار نور
نشر محمود تريزيجية لاعب استون فيلا ومنتخب مصر صور تجمعه مع الفرعون المصري محمد صلاح عبر حسابه الشخصي انستجرام . 

وظهر في الصور محمد صلاح ومحمود تريزجيه في المبارة التي جمعتهم امس وخسر فيها فريق محمود تريزجية .

فاز ليفربول على ضيفه أستون فيلا بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد ضمن الجولة الـ33 من الدوري الانجليزي "بريميرليج" على ستاد آنفيلد.

استفاق الريدز من السقوط بالجولة الماضية أمام مانشستر سيتي بالرغم من الأداء المتواضع ورفع رصيده إلى 89 نقطة في المركز الأول الذي حسمه قبل جولتين.

ورفض أستون فيلا كل الهديا وبقى في المركز الـ18 الذي يقود لدوري الدرجة الأدنى، برصيد 27 نقطة، بعدما عجز كل المنافسين في القاع عن تحقيق الفوز.


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