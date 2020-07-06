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برلمان

مجهود كبير وشاق .. رئيس مجلس النواب يوجه التحية لوزيرة الصحة على دورها فى مواجهة كورونا

الإثنين 06/يوليه/2020 - 03:40 م
وزيرة الصحة هالة
وزيرة الصحة هالة زايد
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فريدة محمد و ماجدة بدوى و يوسف سامح
وجه الدكتور على عبد العال ، رئيس مجلس النواب ،  التحية للدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة ، لجهودها الكبيرة ودورها فى مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال عبدالعال ، خلال كلمته في الجلسة العامة ، : نحيي وزيرة الصحة ونشد علي أيديها بعد المجهود الكبير والشاق الذى دام لمدة 3 أشهر ،  تحملت فيها مسئولية المواطنين فى 27 محافظة كما تحملت مسئولية 100 مليون مواطن فى ظروف صعبة.


ويناقش البرلمان حاليا مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنه 2014 وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.

يستهدف المشروع الذى يأتى تفعيلا لتكليفات القيادة السياسبة للحكومة برعاية الأطقم الطبية فى ظل  الجهود المبذولة لمواجهة جائحة فيروس كورونا بزيادة البدل عن مخاطر المهنة،وذلك على النحو التالى: 1225 جنيها للأطباء البشريين، و875 جنيها لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائيي العلاج الطبيعي، و790  جنيها لأخصائيي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين، و700 جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين.

كانت لجنة الصحة بمجلس النواب قد أجرت تعديلا على مسمى بدل العدوى ليصبح بدل المهن الطبية.
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