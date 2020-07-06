من أهم وسائل الأمان التي ابتكرتها شركات السيارات هو نظام الوسائد الهوائية من أجل حماية قائد السيارة والركاب من مخاطر الحوادث المرورية، لكن في بعض الأحيان يتفاجئ قائد السيارة بإضاءة لمبة الإيرباج الخاصة بالوسائد الهوائية في تابلوه السيارة ولا يجد سببا منطقيا لهذا وحتي دون وقوع حوادث بالسيارة.





سبب إضاءة لمبة ايرباق











أسباب إضاءة لمبة الإيرباج airbag في السيارة :







الايرباج airbag .

يوجد أسباب كثيرة تؤدي إلى إضاءة لمبة الايرباج airbag في السيارة على الرغم من عدم فتح الوسائد الهوائية من قبل أو تعرض السيارة لحادث يستدعي ذلك ففي هذا السياق نطرح عليكم هذا الموضوع.1-احتراق أو تلف الفيوز الخاص بلمبة2- حدوث خلل أو تلف في الحساس الخاص بالوسائد الهوائية .3- مشكلة في برمجة الكمبيوتر الخاص بالسيارة .4-قطع سلت الايرباج الموجود في الدركسيون .4- وجود خلل في حزام الأمان وليس بسبب الوسائد الهوائية .5-إزالة الفيش الخاصة بالإيرباج الموصول بها .يجب عليك عدم التهاون في إصلاح سبب ظهور لمبة الإيرباق في التابلوة لكي تحمي نفسك إذا تعرضت لحادث مروري فالايرباج يعتبر من أهم وسائل الأمان الموجودة في السيارات و التي يمكنها أن تنقذ حياتك .