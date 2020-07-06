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سيارات

أسباب إضاءة لمبة الإيرباج airbag في السيارة

الإثنين 06/يوليه/2020 - 05:00 م
سبب اضاءة لمبة ايرباق
سبب اضاءة لمبة ايرباق
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اشرف عطية
من أهم وسائل الأمان التي ابتكرتها شركات السيارات هو نظام الوسائد الهوائية من أجل حماية قائد السيارة والركاب من مخاطر الحوادث المرورية، لكن في بعض الأحيان يتفاجئ قائد السيارة بإضاءة لمبة الإيرباج الخاصة بالوسائد الهوائية في تابلوه السيارة ولا يجد سببا منطقيا لهذا وحتي دون وقوع حوادث بالسيارة.

سبب إضاءة لمبة ايرباق

يوجد أسباب كثيرة تؤدي إلى  إضاءة لمبة الايرباج airbag في السيارة على الرغم من عدم فتح الوسائد الهوائية من قبل أو تعرض السيارة لحادث يستدعي ذلك ففي هذا السياق نطرح عليكم هذا الموضوع.

أسباب إضاءة لمبة الإيرباج airbag في السيارة :

1-احتراق أو تلف الفيوز الخاص بلمبة الايرباج airbag .

2- حدوث خلل أو تلف في الحساس الخاص بالوسائد الهوائية .

3- مشكلة في برمجة الكمبيوتر الخاص بالسيارة .

4-قطع سلت الايرباج الموجود في الدركسيون .

4- وجود خلل في حزام الأمان وليس بسبب الوسائد الهوائية .

5-إزالة الفيش الخاصة بالإيرباج الموصول بها .

يجب عليك عدم التهاون في إصلاح سبب ظهور لمبة الإيرباق في التابلوة لكي تحمي نفسك إذا تعرضت لحادث مروري فالايرباج يعتبر من أهم وسائل الأمان الموجودة في السيارات و التي يمكنها أن تنقذ حياتك .
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