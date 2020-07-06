تعرف على أهمية طرمبة الماء في السيارة وأعراض تلفها

عندما تتعرض طرمبة المياه للتلف فإنها تجلب العديد من الأعطال والمشاكل للمحرك، و قد تصل إلى حد تدمير المحرك، لذا يجب الصيانة الدورية لهذا الجزء الهام في السيارة، وملاحظة المؤشرات التي تدل على وجود مشاكل أو أعطال في طرمبة المياه و في هذا السياق نستعرض مؤشرات تلف طرمبة المياه .











اعراض تلف طرمبة المياه:



1-صدور صوت مزعج في منطقة المحرك، والذي يشبه صوت أحزمة المحرك التالفة، تلك الأصوات تصدر عندما يكون هناك تلف في بلية طرمبة المياه.

2- وجود تسريب للمياه أسفل السيارة، فإن هذا يدل على وجود تلف أو ثقب إما في ممرات المياه أو في طرمبة المياه نفسها.





4- خروج بخار الماء بصورة كثيفة من ردياتير السيارة، وينتج هذا البخار بسبب ارتفاع درجة الحرارة بشدة داخل نظام التبريد.









3- في حال عدم تقليب سائل التبريد داخل الردياتير، وبقائه في حالة السكون على الرغم من تدوير السيارة.5- ارتفاع درجة حرارة محرك السيارة بصورة مستمرة، حتى وإن كانت السيارة تقطع مسافات بسيطة.