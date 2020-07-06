تعرف على أهمية طرمبة الماء في السيارة وأعراض تلفها

تحتوي السيارة علي اجزاء ميكانيكية اخري بجانب المحرك وكما نعلم ان المحرك عبارة عن غرفة احتراق ويجب تبريده و الجزء المسؤول عن عملية التبريد بجانب الردياتير، طرمبة المياه وهي أحد العوامل الرئيسية في المحافظة على المحرك من التلف لأنها تقوم بضخ المياه في المحرك وتعمل على تدوير المياه حوله والتي تقوم بدورها بامتصاص درجة الحرارة العالية التي تضر بالمحرك .
3- في حال عدم تقليب سائل التبريد داخل الردياتير، وبقائه في حالة السكون على الرغم من تدوير السيارة.
عندما تتعرض طرمبة المياه للتلف فإنها تجلب العديد من الأعطال والمشاكل للمحرك، و قد تصل إلى حد تدمير المحرك، لذا يجب الصيانة الدورية لهذا الجزء الهام في السيارة، وملاحظة المؤشرات التي تدل على وجود مشاكل أو أعطال في طرمبة المياه و في هذا السياق نستعرض مؤشرات تلف طرمبة المياه .
اعراض تلف طرمبة المياه:
1-صدور صوت مزعج في منطقة المحرك، والذي يشبه صوت أحزمة المحرك التالفة، تلك الأصوات تصدر عندما يكون هناك تلف في بلية طرمبة المياه.
2- وجود تسريب للمياه أسفل السيارة، فإن هذا يدل على وجود تلف أو ثقب إما في ممرات المياه أو في طرمبة المياه نفسها.
3- في حال عدم تقليب سائل التبريد داخل الردياتير، وبقائه في حالة السكون على الرغم من تدوير السيارة.
4- خروج بخار الماء بصورة كثيفة من ردياتير السيارة، وينتج هذا البخار بسبب ارتفاع درجة الحرارة بشدة داخل نظام التبريد.
5- ارتفاع درجة حرارة محرك السيارة بصورة مستمرة، حتى وإن كانت السيارة تقطع مسافات بسيطة.